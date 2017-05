Sõidueksamile pääsemist tuleb oodata kuid

Eilse seisuga sai Saaremaal riiklikku sõidueksamit teha alles juuni keskpaiku. Pooleteise-paarikuine ooteaeg pidi olema tavaline nähtus.



Maanteeamet pareerib eksamile soovijate muret väitega, et mujal on veel hullem. “Võrreldes teiste piirkondadega Eestis ei ole see järjekord pikk,” ütles maanteeameti avalike suhete peaspetsialist Merit Mähar.

Probleem olevat siiski A-kategooria ehk siis tsiklilubade tegemisega. Saarte Häälele kurtis muret üks eksamijärjekorras olev inimene. Tema sõnul on olukord ikka täiesti üle mõistuse. Inimene ütles, et läheks isegi ehk mandrile eksamit andma, kuigi see on väga kulukas. Ja sealgi ei saavat kiiremini.

Omanimelises autokoolis õpetav Taavo Tenno ütles, et järjekorrad on alati pikad olnud. Praeguse graafikuga saab eksamile mai viimasel päeval. Tenno sõnul on tal ootejärjekorras juba kaheksa riikliku teooriaeksami sooritajat. “Neid tuleb kogu aeg juurde,” ütles Tenno.

2017. aastast hakati sõidueksameid vastu võtma vaid kaheksas linnas üle Eesti ja aastal 2018 väheneb kohtade arv veelgi. Kuressaare siiski jääb. Samas ei ole Kuressaares kellelgi A-kategooria eksamineerija pädevust.

Maanteeameti eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe sõnul käivad saarlaste eksameid vastu võtmas Pärnu ja Haapsalu töötajad. “Nende töö on planeeritud selliselt, et kogu Lääne-Eestis oleks olukord võimalikult sarnane,” märkis Kasemäe. “Saaremaa olukord laheneb jaanipäeva paiku, mil kohalik eksamineerija saab A-kategooria eksamineerimise pädevuse,” kinnitas ta.