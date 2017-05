Auriga kaubanduskeskuse uus nägu hakkab ilmet võtma

Aasta algul startinud ümberehitustööd Auriga keskuses on jõudnud esimese vaheetapini ja esimesed vahepeal suletud olnud poed avavad peagi uksed.

Auriga külastajatele on ilmselt esimesed muudatused keskuses juba silma hakanud. Valminud on keskuse teine suur sissekäik, kust teisele korrusele suunduvad samuti eskalaatorid. Samuti on näha, et nii mõnigi kauplus on varasemaga võrreldes asukohta vahetanud.

Keskuse esindaja Kristjan Maaroos tõdes, et mai teises pooles jõuab esimene ehitus­etapp tõepoolest lõpule.

Avamised tulevad järjest



Tema sõnul on suuremad konstruktiivsed muudatused hoones juba tehtud, millest olulisemad on kahtlemata uue sissepääsu avamine parklast ja uute eskalaatorite paigaldamine keskuse esimese ja teise korruse galerii otstesse.

“Nüüd on klientidel võimalus siseneda keskusesse parklast oma autole võimalikult lähedalt, mis rõõmustab ennekõike halva ilma korral,” märkis Maaroos. Uued eskalaatorid muudavad seejuures klientide liikumise keskuses lihtsamaks ja loogilisemaks.

Samas on keskuses veel palju teha ja ehitustööd jätkuvad täie hooga, kuigi seda rohkem varjatud kujul ajutiste vaheseinte taga. Ehituse teine etapp ja ühtlasi kogu uuendatud keskus valmivad suve lõpuks, kinnitas Maaroos.

Niinimetatud esimese etapi avamine toimub keskuse esindaja sõnul mai eelviimase nädala jooksul. Peamine uudis on Maaroosi sõnul seejuures Rimi kaupluse uuendamise lõpulejõudmine, mille käigus vahetati välja suur osa kaupluse sisustusest ja tehnoloogiast, mis on nüüd energiasäästlikum ja nüüdisaegsem.

Veel sel kuul avavad uksed ka uuendatud kontseptsiooniga Rademar, Seppälä, Modo ja Juku keskuse teisel korrusel. Varem keskuse tagumises otsas asunud Seppälä on kolinud näiteks pinnale, kus varem oli ABC King.

Rõivapood andis alles mõned päevad tagasi oma klientidele sotsiaalmeedia vahendusel teada, et nemad teevad uksed lahti juba sel reedel.

Esimesel korrusel avatakse aga peagi optikakauplus Rae Optika, gurmeetoidu kauplus ja uuendatud kalapood.

“Eriti hea meel on meil ka Monki restorani uuendamise üle, mis saab värske siseilme ja klientidel on võimalus näha toiduvalmistamist läbi köögi ja saali vahele ehitatud akna,” rääkis Maaroos.

Uue toitlustusüürnikuna alustab keskuses ka Peetri Pizza ja vahetub teisel korrusel asunud kohviku Koidutäht üürnik. “Mitmed muudatused on veel ees ootamas, aga kõige raskem periood üürnikele, kus suur osa pindadest oli remondi tõttu suletud, hakkab lõpuks ümber saama,” kinnitas Kristjan Maaroos.

Kino avatakse suve lõpul



Üks põletavamaid küsimusi on filmisõpradest saarlaste jaoks kindlasti see, millal ikkagi Apollo kino oma uksed keskuses lahti teeb.

Maaroosi kinnitusel on kino ehitus hoogsalt käimas – sellest annab tunnistust ka keskuse katusel kõrguv kraana – ja kino on kavas avada suve lõpus. Millal täpsemalt, saab suve edenedes selgeks. “Sama kehtib ka uue moeankru avamise kohta,” sõnas Maaroos, viidates rõivakaupluse H&M Aurigasse tulemisele.

Kristjan Maaroosi sõnul on ehitusprotsess alati keeruline ja seda ennekõike klientidele avatud keskuse puhul, kuid üldiselt on nad protsessi edenemisega rahul. “Oleme tänulikud klientidele ja üürnikele mõistva suhtumise eest,” lausus keskuse esindaja.