Edukontor avas uksed

Kunagise Edu poe majas Kuressaare keskväljakul avati eile ametlikult vabakontor. End Edukontoriks nimetav kooslus pakub hoone teisel korrusel soovijatele kontori rentimise võimalust. Või siis õigemini laua rentimise.

Mõeldud on nii püsivalt kontoripinda vajavatele tegijatele kui ka vabakutselistele, kel vaid vahel vaja lauda.

Lisaks on võimalik rentida ruumi suuremate koosolekute või seminaride tarvis ning on olemas ka ühisolemise ruum.

Vabakontori loomise mõtteid juba 2009. aastast mõlgutanud Mele Pesti ütles, et tänaseks on neil juba 13 püsiasukat ja olemas on ka rendilauad. Tema sõnul ei olnud olukord aastaid tagasi idee teostamiseks veel küps, kuid eelmisel aastal käima läinud Loomesuvila ja Koostööklubi kinnistasid arusaama, et nüüd on õige aeg käes. Kuidas tulevikus toimida, vaadatakse esimese aasta tulemuste pealt.

Lisaks kontoripinna vajajatele on samas hoones ruumid leidnud ka Piret Elli oma ilustuudioga. Tema sõnul oli Elektrumi ärimajast ärakolimise otsusel mitu põhjust. Näiteks suurem ruum ja parem asukoht kesklinnas. Kindlasti ka see, et ümber on palju loovaid inimesi ja hea õhkkond.