Hobikalamees tegi ühemehe-landifirma

Seitsmeaastasest peale kalapüügiga tegelenud Tiit Lembit otsustas hiljuti asutada ühemehe-landivabriku T.Lures. Tõuke selleks andis ta enda aina süvenev huvi meriforelli püügi vastu.

T.Lures OÜ on tegutsenud 23. märtsist, seega on tegu alles väga noorukese firmaga. Ometi on huvi tema valmistatud lantide vastu aina kasvamas ning mees tõdeb, et kõige parem reklaam ongi talle olnud see, kui klientidel T.Luresi lantidega näkkab.

Praegu on tal valmis üks landisari “Nigli”, selles on 32 värvivarianti. Tootmiseks seda ta oma sõnul päriselt veel nimetada ei saa, sest asi on lihtsalt sedavõrd algusjärgus. Tellimusi jõuab ta enda kinnitusel praegu veel kenasti üksi täita. Just üksi, sest ettevõttes peale tema enda praegu rohkem töötajaid ei ole.

“Praegu teen kõik tööd ise,” kinnitas Tiit Lembit. “Töötan rohkem hobikorras, palgamaksmisest ei saa juttugi olla, kogu raha läheb tootmisse.”

Põhitooraine – terasplaadid – on Lembit oma sõnutsi ostnud vanametallist, muu vajaliku kraami aga kaubandusvõrgust ning osa detaile ka interneti kaudu. Samuti on ta teinud ettevõttele Facebooki lehe TLures, mille vahendusel ta toimetab ja tegutsebki.

“Tellimusi on kuu aja jooksul ikka olnud, praegu on tellimuste arv suurenenud,” rõõmustas Lembit. “Meriforell on ka rohkem liikuma hakanud ja minu lantidega on kalu kätte saadud – see on kõige parem reklaam landile.”

Kliendid võtavad Lembituga ühendust läbi interneti. Poodidesse ta oma landivalikut veel pakkunud ei ole. Seda sel lihtsal põhjusel, et selleks on vaja pakendeid ja tootmine peaks samuti juba suurem olema.

Tulevikuplaane tal tootmise kasvatamise osas siiski on, aga neist on praeguses tegutsemisfaasis veel liialt vara rääkida. “Samas on teine sari kohe-kohe välja tulemas,” avaldas ta siiski.