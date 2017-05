Igor Gräzin kandideerib Muhu volikogusse

Riigikogu liige Igor Gräzin kandideerib oktoobrikuistel valimistel Reformierakonna nimekirjas Muhu vallavolikogusse. “Kuuldused minust kui peibutuspardist ei vasta tõele,” kinnitas Gräzin ja lisas, et kavatseb valituks osutudes volikogus ka tööle asuda. Kas temast saab ka nimekirja esinumber, on veel kokku leppimata.

Muhu Katariina koguduse nõukogu liige Gräzin on saarega seotud juba 15 aastat ja praegu ka ametlikult valla elanik. “Mida aeg edasi, seda “muhumaks” ma lähen,” ütles ta ja lisas, et sellel suvel on tal perega põhiliselt plaanis külmakindlama elamise loomine saarel.

“Naabrirahvas tunneb mind juba üle 15 aasta, nii heas kui ka halvas. Mis ma siin agiteerin: olen see, kes ma olen, ja kui minust on Muhu vallale abi, siis on tore,” sõnas Gräzin.