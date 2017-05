JUHTKIRI: Ilmavana vingerpussid

“Ega tali taeva jää!” teadis vanarahvas ja tõeks sai öeldu seegi kord. Kui tänavune talv meenutas oma ilmade poolest pigem igavest novembrit, siis eilseks maihommikuks nägi suur osa Saaremaast välja otsekui talvemuinasjutt.

Valged olid puud ja valge oli maa. Majakatustest ja ööseks õue jäänud autodest rääkimata. Ja mitte mingi õhukese kirmega kaetud, vaid ikka korraliku paksu lumetekiga.

Et tegu oli tähelepanuväärse sündmusega – tali keset maikuud –, andsid tunnistust ka eilsed sotsiaalmeedia postitused. Kes kirus ootamatult saabunud talve, kes rõõmustas. Viimaste seast hakkajamad võtsid kätte ja kiirustasid kelgutama, suusatama, lumememme tegema ja lumesõda pidama. Harukordset võimalust tuleb ju kasutada!

Ja alles möödunud laupäeval näis, et suvi on saarele jõudnud. Või vähemalt mõnus soe kevad. Imelik see ilm.