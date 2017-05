Kõik soovijad silmauuringutele ei pääsenud

Kuigi uuringute eest tuleb tasuda mitukümmend eurot, kõigile soovijatele seekord Kuressaarde saabunud mobiilse silmakliiniku vastuvõtuaega ei jätkunud.



“Kuna nõudlus oli nii suur, pikendasime oma Kuressaares käiku kahe päeva võrra – kokku siis neli vastuvõtupäeva,” selgitas Optiprof Estonia OÜ müügiesindaja Marju Uusküla, miks saabus sel täna ja homme Kuressaares peatuma pidanud silmabuss juba esmaspäevaks.

Eilse seisuga oli ootelehele jäänud kuus inimest, kellele vastuvõtuaega ei jätkunud.

Kitzbergi 2a asuvas parklas peatuv Optiprof Estonia OÜ silma- ja üldhaiguste sõeluuringu bussis võtavad patsiente vastu silmaarst Jaakko Matias Teikari ja optometrist Jaak Uusküla. Iga päev toimub 23 vastuvõttu.

Kõigile klientidele tehakse silmapõhja kolmemõõtmeline pilt (OCT), sarvkesta uuring (placido disk), pilt kae tuvastamiseks, mõõdetakse sarvkesta paksust ja silmarõhku.

Uuringud võimaldavad jälile saada sagedamini esinevatele silmahaigustele. Samuti saab tuvastada mõningaid üldhaigusi, nagu diabeet ja teatud ajukasvajad. Uuringutulemused ja pildid saadetakse patsiendile posti teel koju.

SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli tõdes, et haigla pole oma meeskonda silmaarsti leidnud, kuigi otsitud on kaua. “See on väga defitsiitne eriala,” lausus Kõlli.

Ida-Tallinna keskhaigla silmaarstid teevad Kuressaare haiglas vastuvõtte kolm-neli korda kuus. “Praegu ootame silmaarsti juunikuu graafikut, kuid registratuuril on kohe välja pakkuda aegu silmaõele või optometristile,” ütles Kõlli.