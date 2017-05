Konstaabel pani agarad katusetöölised praamile

Orissaare aleviku hoovi ilmusid möödunud nädalal mustlased, kes tutvustasid end Ungari katusefirma esindajatena. Politsei saatis agarad tööotsijad mandrile tagasi.



Naine, kelle hoovi buss pargiti, ütles Delfi teatel, et katusetöid pakkunud noormees rääkis vene keeles oma Ungaris asuvast katusefirmast ja näitas brošüüri.

Kuna tegu oli üsna tavapäratu lähenemisega, kuulas naine müügimehe jutu ära ja läks viisakusest vaatama, mida bussis siis pakutakse. “Näitas mulle, kui kena paks plekk on, ja järgmisel hetkel ütles, et näitab, kuidas see mul katusel välja näeb,” kirjeldas naine pentsikut olukorda. Majaomanik tõi redeli ja mees hakkas koos oma tumedat verd kaaslastega veerenni maha lammutama.

Kohaletulnud konstaabel käskis poole maja ulatuses mahavõetud veerenni tagasi panna, kirjutas meeste isikukoodid üles ja saatis nad autoga praami peale. Politsei oli kohale kutsunud naaber, kelle juures mehed samuti õnne proovimas käisid.

Kuressaare piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul oli sellise juhtumi puhul tegemist agressiivse müügiga, mis on igal juhul keelatud. Sellistest pakkujatest lahtisaamiseks võib neil lihtsalt paluda lahkuda, kui see ei toimi, kutsuda politsei. “Kui nad ise minema lähevad, siis on hea, aga kui keelduvad lahkumast, siis politsei on igal juhul abiks. Mustlased käivad saarlasi tüütamas küll, aga päris sellised teenuse pakkumise juhtumid ei ole kuigi sagedased,” märkis Juhandi.