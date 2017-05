Muuseumiöö bussiring viib Saaremaa koolimajadesse

Eelmisel aastal esmakordselt toimunud ja äärmiselt populaarseks osutunud Saaremaa muuseumi tasuta bussiring toimub ka sel muuseumiööl.



Saaremaa muuseumi vanemteaduri Maret Soorski juhatusel viib seekordne bussiring Saaremaa koolimajadesse ja osa saama nende põnevast ajaloost.

20. mail kell 17–21 toimuv bussituur saab alguse kunagise Kuressaare algkooli juurest (Garnisoni 16) ning külastatakse Aste, Paadla, Kärla, Pidula ja Kihelkonna koolimaja ning Mihkli talumuuseumi. Bussiringi lõpp-peatus on Kuressaare linnuses. Kohtade arv on piiratud ja vajalik on eelregistreerimine (kultuur@muuseum.tt.ee, tel 45 57 541).

Kui eelmisel, merekultuuri aastal oli muuseumiöö teema “Öös on laineid”, siis tänavu kõlab 20. mail toimuva muuseumiöö kutsung laste ja noorte kultuuriaastast inspireerituna „Öös on mänge“. Muuseumiööle kohaselt on sel õhtul muuseumides rikkalik temaatiline programm. Kuressaare loss muutub muuseumiööl mängude lossiks. Erinevate ajastute mänge on oodatud mängima nii suured kui ka väikesed. Pillimänguga täidavad lossi Kuressaare muusikakooli õpilased. Kuressaare loss on 20. mail tasuta avatud kell 18–23. Mihkli talumuuseumis minnakse muuseumiööl ajas tagasi ja külastajaid võtavad taluõuel vastu kogenud pioneerijuhid, kes kutsuvad osa saama kavast „Pioneer mängib, tantsib laulab!“. Mihkli talumuuseum on tasuta avatud kell 18–22.

Eesti kuulsaima keelemehe Johannes Aaviku kunagises kodus saab muuseumiööl end proovile panna keelemängudes ning kuulda maja perenaise juhatusel lähemalt Aavikute elust ja töödest. Aavikute majamuuseum on tasuta avatud kell 17–22.