Nimekomisjon külvas segadust

Riigi kohanimekomisjoni väljakäidud ettepanekud kattuvate külanimede muutmiseks on jäänud hiljaks ja on pakutud kujul ka segadust tekitavad.



Maakondliku ühinemise külaelukomisjoni esimees Jüri Saar ütles Saarte Häälele, et läinudreedene kiri oli täielik üllatus. “Võib-olla nad arvasid, et meil on niiviisi lihtsam,” tõdes ta, lisades, et kohanimekomisjoni ettepanekud olnuks asjakohased ehk mitu kuud tagasi.

Praeguseks on aga nimemuutmist käsitlevad külakoosolekud põhiosas juba peetud ja inimesed oma ettepanekud teinud. Need peaks kõikidest liituvatest omavalitsustest täna ka külaelukomisjoni ja sealt juhtkomisjoni jõudma.

Saar märkis, et halva ajastuse kõrval on ettepanekud ka mitmes osas küsitavad. Esiteks juba sellepärast, et uued nimed on pakutud kõikidele kattuva nimega küladele, kuigi kohapeal on juba otsustatud, et suurima elanike arvuga külad säilitavad oma senise nime. Lisaks on osa pakutud variante kummalised.

Saar tõi näiteks oma koduvalla Pihtla Kõnnu küla. Inimesed pakkusid uue nimekujuna välja Pihtla-Kõnnu või Püha-Kõnnu, aga kohanimekomisjoni variant on hoopis Sauaru-Kõnnu. “Inimene vaatab, et oleme mitu kuud arutanud, aga pakutakse välja hoopis kolmas variant. See tekitab segadust,” nentis Saar.

Saart pahandab ka riigiametnike liigselt patroneeriv suhtumine, kes on väljendanud soovi, et enne volikogudes uute külanimede kohta otsuste tegemist tuleks ka nendega konsulteerida. “See asi on natuke jamaks läinud. No mida kuradit! Meil on õigus teha oma otsus ja neil see pärast vajadusel vaidlustada. Mitte aga nii, et iga arutelu järel peame Toompeale helistama ja küsima, mida nemad sellest arvavad!”

Soovitused uute külanimede kohta (nimekiri ilmus laupäevases Saarte Hääles – toim) saatis läinud nädalal valdadele rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets, kes on ühtlasi kohanimenõukogu esimees. Ta märkis liituvatele omavalitsustele adresseeritud kirjas, et täiesti uue nime võtmine ei ole enamikul juhtudel seadusest tulenevalt võimalik ning see ei ole ka elanike poolt oodatud.

Nimeettepanekud on välja töötanud kohanimenõukogu liikmed Marja Kallasmaa ja Peeter Päll eesti keele instituudist ja Evar Saar Võru instituudist.