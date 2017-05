Noorte omapärane maailm läbi filmikaamera

Kuressaare gümnaasiumi korraldatud Minifilmi festivalile saadeti tänavu rekordilised 23 filmi, millest valdavat osa näidati laupäeva õhtul Kuressaare Linnateatris.

Nende seas oli nii kümne sekundi pikkuseid sketše kui ka paariteist minuti pikkuseid lühifilme, muusikavideo, reklaami ja muudki. Tehti nalja, kuid mõtiskleti ka tõsiste teemade üle.

Üks läbivaid jooni oli seekord dialoogi vähesus. Kinolinal vahetusid kaadrid, kõrvu paitas muusika ja rõhk oli mõneti närvilisel tegevusel, mille tähendust võis publik vaid aimata. Samas oli näha, et pildi kvaliteediga ehk tehnilise poolega oli vaeva nähtud. Eriti kehtis see festivali võitnud Karl-Christoph Rebase filmide puhul. Tegemist oli rohkem kunstiteoste kui traditsiooniliste alguse ja lõpuga linalugudega. Sarnaselt paljude teiste minifilmidega olid ka tema lood sünge alatooniga. Näiteks ühes loos näitas ta neiut, kes tiirles noormehe ümber, kelle ta lõpuks tappis. Kusjuures „tiirles“ ei ole siinkohal ülekantud tähenduses. Verd ja relvi sai näha ka mitme teise autori teostes, kuid tausta teadmata mõjusid need kohati pentsikult.

Esimest korda osales Minifilmil ka välismaalane. Rootslase Anton Forsdiki film „Either or“ oli visuaalselt ilus. Internetiavarused pajatavad, et „Either or“ räägib üksindusest, kuid rootslase kunsti vorm ületas samuti sisu ehk meelde jäi köhiv verises särgis poiss.

Eksperimentaalsete linalugude vahele mõjusid värskendavalt Saaremaa ja Muhu noorte filmid, kus rõhk oli pigem sisul kui teostusel. Tõsi, viimasega oleks võinud ehk veidi enam tööd teha ja siis oleks ilmselt ka žüriile rohkem silma jäädud. Siiski, noorepoolsemat publikut läbis kergendusohe, kui järjekorras kuuendas filmis hakati lõpuks nalja tegema. Mathias Iilase „Mati Kukkunen“ osutuski lõpuks publiku lemmikuks.

Filme hindasid näitleja ja laulja Kristel Aaslaid, stand-up humorist Mattias Naan, Minifilmi võitja ning Balti filmi- ja meediakooli tudeng Sissel-Maria Mägi ning Minifilmi võitja ja ERR-i videomonteerija Jako Jõgi. Esialgu oli kavas, et auhinnatseremoonia järel annavad žüriiliikmed tagasisidet. Paraku polnud suuremat osa auhinnatud filmide autoritest kohal ja nii polnudki neil õigupoolest kellelegi tagasisidet anda. Tuli leppida Aaslaidi tõdemusega „Head filmid olid“ ja „Ägedad tüübid ei käigi auhindadel järel“. Et mitte ülekohtune olla, tuleb siiski tähelepanu pöörata asjaolule, et paljude Minifilmil osalenute kodu on mandril.

Minifilmi peakorraldaja, KG vilistlane Mart Varik ütles, et tuleval aastal üritavad nad filmiõhtut osalejate jaoks atraktiivsemaks muuta või vähemalt asjad nii seada, et kasvõi üks igast meeskonnast Kuressaarde jõuaks. Laias laastus jäi Varik aga festivaliga rahule ja märkis, et filmide üldine tase oli parem kui mullu.

Tulemused



• GRAND PRIX

Karl-Christoph Rebane „Postüür“ pluss veel kolm teost (Läänemaa ÜG)

• LAUREAADID

Anton Forsdik „Either or“ (Rootsi)

Kristjan Nuus „Otsing“ (Tallinna 32. KK)

Sille-Riin Rand „Audla mõisa kummitus“ (SÜG)

• PUBLIKU LEMMIK

Mathias Iilane „Mati Kukkunen“ (KG)

• ERIPREEMIAD

Artur Alpstal „Beyond fear“ (SÜG) – elustiili eest

Annemai Sepp „Paralleelreaalsus“ (SÜG) – lokatsiooni eest

Ivar Äkke „Jan“ (Muhu huvikool) – sõnumi eest

• Parim meesnäitleja

Silver Vahstein filmist „Mati Kukkunen“ (KG)

• Parim naisnäitleja

Elina Tammeleht filmist „Postüür“ (Läänemaa ÜG)