Provintsiteatrite Päevad olid saarlastele edukad

Möödunud nädalavahetusel Hiiumaal Käinas toimunud Provintsiteatrite Päevadel pälvisid saarlased lausa kolm laureaaditiitlit neljast.

Nelja läänepoolse maakonna Provintsiteatrite Päevadel toodi kahe päeva jooksul Käina huvi-ja kultuurikeskuses lavale 14 etendust. Tervelt pooled neist olid Saaremaa harrastusteatritelt. Grand prix´d tänavu välja ei antud, küll aga neli laureaaditiitlit, mille pälvisid Taritu tubateater (teatritükiga „Rong“, lavastaja Helle Kesküla), Saaremaa teater („Saaremaa mulk ehk Sada vakka tangusoola“, Väino Uibo), Salme vallateater („Kolm kanget“, Maire Sillavee) ja EMSI Hiiumaalt („Pila-Peetri testament“, Janno Elmi). Parimaks meesnäitlejaks valiti Harald Tõru Taritu tubateatrist ja naisnäitlejaks Õie Laksberg Hiiumaalt.

Žüriis olid Hiiumaa kultuuritegelane, praegune Kohila valla kultuurinõunik Jaanus Kõrv, Maret Oomer Eesti harrastusteatrite liidust ning Helle Kaljusaar ja Juhan Lehepuu Haapsalu See teatrist.

Aili Salong Taritu tubateatrist ütles, et nad mängisid „Rongi“ alles kolmandat korda. “Enda meelest tuli enam-vähem välja, aga alati saab paremini,” märkis ta, et arenguruumi veel on ja lõpuni rahule jääda trupp oma esitusega ei saanud. “Seda enam oleme nii uhked, et oleme tublide laureaatide seas,” lisas ta.

Salongi sõnul on tunnustamine harrastusteatrite festivalide väga oluline osa. “Igasugune äramärkimine näitab harrastajale, et sa oled õigel teel ja tuleb edasi teha,” selgitas ta. Salong lisas, et tänavu žürii just ülearu palju auhindu ei jaganud, mis muutis tunnustuse väärtuse veelgi suuremaks. Tagasiside ja soovitused olid igati asjakohased.

Provintsiteatrite Päevade võlu ei seisne aga ainult etenduste esitamises ja vaatamises. See on kujunenud ürituseks, kus sama huviala inimesed kohtuvad, et ka rääkida teatrist. Salme vallateatri juhi ja lavastaja Maire Sillavee sõnul oli festival hästi korraldatud. “Kõik toimis, tundsime end oodatuina,” märkis ta. Etenduste vahelised pausid täitis Sõrve juurtega päevajuht Kristjan Arunurm anekdootide rääkimisega, lisas Sillavee. Etenduste tase oli tema sõnul parem kui mullu, mil festival toimus Lümandas. “Oli suurepärane mõte anda välja neli laureaaditiitlit, sest need olid kõik nii erinevad lavastused, et mingit järjestust küll välja ei oleks osanud mõelda,” arvas Sillavee. Selles, et Saaremaa kõige suurearvulisemalt esindatud oli, ta midagi ebaharilikku ei näinud. “Saaremaa selle ürituse ju algatas.”

Saaremaa teatri näitleja Virgo Neemre sõnul oli Käinas, mida vaadata ja millest õppida. Ta lisas, et auhindade pärast festivalile küll ei minda, kuid ära märgitud saada on ikka tore. Lisaks nimetatuile esindasid Saaremaad veel näitetrupp Orezare kahe teatritükiga, Tornimäe näiteselts ja Tornimäe Tungal.