REPLIIK: Saared korraldagu ühistransporti ise

Pärast haldusreformi lõppemist on saartel suured ja tugevad omavalitsused. Kindlasti suudavad nemad ise korraldada oma transpordiküsimusi paindlikumalt, kui praegu seda tehakse. Tulevikus võiks omavalitsus igal aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga läbi rääkida riigipoolse baasrahastuse liinide opereerimiseks. Juhul, kui tekib vajadus lisareiside tellimiseks, siis on suurel vallal operatiivselt see võimalus olemas oma eelarvest tellides.



Samasugune põhimõte peaks toimima ka lennuliikluse korraldamisel.

Olen jätkuvalt seda meelt, et kohalikud inimesed on kõige targemad ütlema, kuidas oma liikumisi korraldada.

Kuna riigikogu menetluses on eelnõu, mis kaotab maavalitsused, siis teeme sellele eelnõule muudatusettepanekud õiguste andmiseks kohalikule omavalitsusele transpordiküsimusi ise korraldada. Algatusele otsime toetust kõikidest fraktsioonidest, eelkõige saari esindavate saadikute hulgast.

Kalle Laanet,

reformierakondlasest parlamendisaadik arupärimisel parvlaevaliikluse kohta riigikogu esmaspäevasel istungil