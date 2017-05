Saaremaad tabas rekordiline lumesadu (1)

Nii paksu lumevaipa kui eile hommikul Saaremaa mõnes paigas oli, pole siinmail maikuus enne nähtud, kinnitas ilmateenistus.

Kuuldavasti oli nii mõnigi laps eile hommikul ärgates suurest ehmatusest nutma hakanud, sest kevadiselt kirju maailm oli ühtlaselt valgeks muutunud. Sotsiaalmeedia värvus samuti peaasjalikult sarkastilistest märkustest saadetud fotodest valgetesse toonidesse. Nii näiteks olid Kuressaare gümnaasiumi õpetajad piltidel suuskadel ning vahelduseks laupäevastele esimestest ujumisest tehtud fotodele sai näha lumesadu ja lumememmesid.

Kui teenekas linnakodanik Laine Tarvis eile hommikul posti järele läks, tuli seda teha läbi lume sammudes. “Ma mõtlesin küll siin ükspäev, et nüüd peab ikka hakkama kevadisi aiatöid tegema,” rääkis Tarvis. Aeda oli tema sõnul just kaunis muru- ja lillevaip tekkinud. Nii ilus, et ei raatsinud kohe muru niita. “Kuidas ma nõnda ühte niidan ja teist kasvatan,” sõnas Laine Tarvis.

Ta arvas, et ootamatu lumi mingit suuremat kahju küll ei teinud, sest tema on rohkem potipõllumees. Suurtel maalappidel põlluvilja kasvatajad sellele ilmavembule ilmselt hästi ei vaata. “Vähemalt võib muruniitmisega tõesti veel veidi oodata ja ei pea lillede niitmise üle oma pead vaevama, loodus tegi oma töö ise ära,” oli Tarvis omamoodi rahul.

Ilmateenistuse andmeil oli lumesadu tõesti ka omal kombel rekordiline. Kuigi erinevatel piltidel näitas lumme pistetud mõõdulint pea 15 cm lund, siis ametlikult mõõdeti Uue-Lõve mõõtejaamas lume paksuseks 5 cm.

Nõnda palju pole Saaremaal nii hilisel kevadel enne lund maha sadanud (loe täpset ülevaadet kõrvalloost). Lumeuputus tabas peamiselt Kuressaaret ja linnast ida pool asuvaid piirkondasid. Kihelkonnal ja Mustjala kandis säras päike ja lund polnud kuskil. Samamoodi polnud lund ka Kuivastus ja Sõrve kandis. Linnas sulas lumi suures osas keskpäevaks, kuid siis pandi lumeveski tööle Salme pool ning ka seal sai maa korraks valgeks.

Kristina Kretova, Raul Vinni

Ilmateenistus: maikuine lumi pole väga tavapärane



Mõnel aastal on ikka ka mais vähesel määral lund sadanud. Täna hommikul mõõdeti Uue-Lõve hüdromeetriajaamas lumikatte paksuseks 5 cm.

Saaremaal on mais mõnel varasemal aastal lumi maapinna valgeks võõbanud küll. 1975. aastal oli Uue-Lõves 3. mail lund 1 cm. Kuressaares oli maapind paiguti valge 1978. aasta 1.–2. mail (lund küll alla 1 cm), 11. mai hommikul mõõdeti lumikatte paksuseks 2 cm. Sõrves mõõdeti 1978. aasta 11. mai hommikul lumikatte paksuseks 1 cm. Kõige hilisem lumikate on olnud 21. mail 1980. aastal Sõrves, kui hommikul oli lund alla 0,5 cm, kuid maapind oli siiski valge vaibaga kaetud.

Külli Loodla,

ilmavaatluste osakonna asejuhataja