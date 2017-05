Töölkäijad saavad oskusi täiendada töötukassa toel

Mais lisanduvad töötukassa teenuste hulka uued tööl käivatele inimestele mõeldud teenused. Uute võimalustena toetatakse töötajaid kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamisel kuni aasta kestvatel tööturukoolitustel osalemisel ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisel.



Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on töötukassa jaoks tegemist olulise muutusega – edaspidi keskendutakse üha rohkem ka töötajate oskuste arendamisele, et inimesed vahetaksid pigem eriala ja tööd kui jääksid töötuks. „Töötajate oskustesse investeerimine on oluline, sest see aitab tõsta tootlikkust ja toetab majanduse struktuurimuutuseid laiemalt,“ selgitas ta.

Paaveli sõnul on uued võimalused mõeldud töötajatele, kelle oskused vajavad tööelus jätkamiseks täiendamist: näiteks erialase hariduseta, vananenud oskuste, puuduliku eesti keele oskusega või tervise tõttu ameti vahetamist vajavatele inimestele.

Töötukassa toetab ametite õppimist, millel on kasvav tööjõuvajadus ja kus juba praegu on töökäte puudus.

Sel aastal toetatakse koolitusi informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, metsanduse ja puidutööstuse, arvestusala, sotsiaaltöö, metalli- ja masinatööstuse, keemia ja plastitööstuse, energeetika ja kaevandamise ning tervishoiu valdkonnas. Lisaks toetatakse osalemist eesti keele ja IKT õppevaldkonna koolitustel.

Ka tööandjad saavad koolitustoetust taotleda töötajate värbamiseks kasvava tööjõuvajadusega ametitesse. Erandina ei kehti koolitusvaldkondade piirang töötajatele, kes ei saa oma senisel ametikohal jätkata tervise tõttu. Sel juhul on oluline, et õpitav eriala oleks inimesele terviseseisundit arvestades sobiv ja toetaks teda töötamise jätkamisel.

Uute teenuste kogumaht on 2017. aastal 3,6 miljonit eurot.