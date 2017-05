Buliimia all kannatanud saarlane rääkis oma loo

Mullu Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanud tunnustatud etleja ja laulja Teele Tilts (pildil) avaldas oma videoblogis, et kannatas keskkooli ajal toitumishäire all, mille on praeguseks seljatanud. Neiu julgustab kõiki, keda vaevab buliimia, probleemiga tegelema ja samuti sellest lähedastega rääkima. Ligi poole tunni pikkuses videos selgitab Tilts, et eelkõige on tema eesmärk olla toeks neile, kel sama probleem.

Teele Tiltsil endal tekkis probleem 10. klassis. Ta ei jõudnud enam nii palju sportida ja kartis kaalus juurde võtta. Seetõttu hakkas ta söömist piirama. Endale toidu keelamine päädis aga liigsöömissööstude ja oksendamisega. See omakorda avaldas mõju tema tervisele ja samuti häälele.

Oma probleemist rääkis ta lõpuks oma poiss-sõbrale ja seejärel emale ning pöördus ka psühholoogi poole. N-ö murdepunkt tuli aga siis, kui ta kodus emale oksendamisega vahele jäi. “Ta oli nii suures hirmus, et mis nüüd saab,” pajatas Tilts blogis. Seejärel hakkas ta tõsisemalt võitlema, taas sporti tegema ja tervislikumalt sööma. “Alati on võimalik välja tulla,” kinnitas ta ja rõhutas, et oluline on leida inimesed, kes sind toetavad.

Saarte Häälele ütles Teele Tilts, et on saanud videole ainult positiivset ja toetavat tagasisidet.

“Inimesed kiidavad siira ja ausa video eest. Nii mõnigi neiu on tundnud end puudutatuna ja tänanud mind motiveerimise ja toetuse eest. Ehk inimesed märkavad ja kuulavad nüüd abivajajaid rohkem,” lisas ta.