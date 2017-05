Eesti Energia pani kinnisvara oksjonile

Kuressaares on avalikul kirjalikul enampakkumisel Vete tn 6 ja Vete tn 8 kinnistu, mis võõrandatakse tervikvarana. Alghind on neil tervikvarana 145 000 eurot.



Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk ütles Saarte Häälele, et Vete tn 6 kinnistul asub endine dispetšerihoone ja Vete tn 8 kinnistul endine nn sepikoja hoone, mis on kasutusel olnud laona. “Võõrandame need kinnistud, kuna ettevõtte põhitegevuseks ei ole need vajalikud,” põhjendas Kuusk.

Pakkumiste laekumise tähtaeg on 8. juuni.