Gümnaasiumi järjekordne lend hakkab tiibu sirutama

Vaatamata kargele kevadele oli kevade sillerdust Orissaare gümnaasiumis eriti tugevalt tunda 21. aprillil, mil kõlas viimane koolikell meie järjekordsele lõpuklassile ehk 68. lennule.

Nagu ikka, on see päev kaasa toonud lõbusad lapsemeelsed abituriendid, kes üksteisele häid soove pluusidele kribivad, väikest veesõda peavad ning alevikurahvale oma traditsioonilise jooksuga toredat äratundmist korraldavad.

Samuti on sellel päeval koolimajas näha veidi närvilist 11. klassi klassijuhatajat koos klassiga, kes püüavad kohe-kohe lõpueksamitele suunduvatele koolikaaslastele meeldejäävat aktust korraldada; ootuselevil koolikaaslasi, kes loodavad näha 12. klassi esitlust jne.

Ja ongi käes see aeg, mil 12 aastat kogutud tarkus tuleb ühel päeval suureks tervikuks koondada, et tõestada nii endale kui ka teistele, et nüüd on küpsus saavutatud.

Emakeele eksam on juba seljataga, inglise keelgi sooritatud. Jääb veel korrata teadmisi matemaatikast, et seegi eksam maksimaalselt hästi teha, ja nii see kooliaeg otsa saabki.

Per aspera ad astra on igituntud ladinakeelne väljend kaugete aegade tagant, mis kehtib igavesti!

Edukat lendu teile, 12. klass!

Hilde Kurg,

õppealajuhataja