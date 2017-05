Inglased väntavad Salme muinaslaevadest dokfilmi

Telest tuntud Yorki ülikooli arheoloog Tim Sutherland ja lavastaja Jeremy Freeston teevad Salme laevaleiust saate populaarsesse sarja „Medieval Dead“ ehk „Keskaja surnud“, mida näidatakse telekanalil Viasat History.

Teisipäeva pärastlõunal olid Tim Sutherland, Jeremy Freeston ja sarja tehniline toimetaja David Halsted filmimas Salme põhikooli nurga juures, paigas, kust 2010. aastal tuli välja üks muinaslaevadest. Jäädvustati intervjuud arheoloogiadoktor Jüri Peetsiga, kes kirjeldas põgusalt väljakaevamisi ja toonaseid meeleolusid.

Häbilugu oleks mitte kajastada



“Mõned päevad on paremad kui teised. Nüüd, kui lõpetame, tuleb just päike välja,” viitas esimest korda Eestis viibiv Tim Sutherland rõõmsalt muheldes lumele, mis neile kaela sadas. Eestisse jõudis võttemeeskond esmaspäeval ja lahkub reedel. Nii on neil piisavalt aega, et kohtuda Salme leiu uurimisega seotud inimestega, filmida ja koguda detaile, selgitas Sutherland.

Salme muinaslaevad avastas Sutherland enda jaoks paar aastat tagasi internetis. “Arutasime Jeremyga ja leidsime, et see on nii fantastiline, et oleks häbilugu seda mitte kajastada,” meenutas ta. Salme leid on kogenud arheoloogi sõnul nimelt äärmiselt ebaharilik. Ta selgitas, et ikka tuleb ette laevmatuseid, kus on üks inimene maetud, või leitakse laevu, kus pole ühegi inimese säilmeid, või siis lihtsalt massihaudu. “Aga kui kõik need asjad on koos, siis on see väga huvitav ja eriti haruldane,” lisas Sutherland. Kahte Salme muinaslaeva oli kokku maetud 41 sõdalast.

Umbes tunnipikkuses saates on kavas anda ülevaade nii väljakaevamistest kui ka hilisemast uurimistööst ja leiu ajaloolisest taustast.

Eetrisse peaks see jõudma tuleva aasta kevadel. Lisaks tehakse käesoleval hooajal saated veel näiteks Taanis Roskildes, kus ühte viikingilaeva rekonstrueeritakse, ja Inglismaal Dorsetis.

Sealt leiti 2009. aastal massihaud, kus oli umbes 50 peast ilma jäetud viikingit, kusjuures pead olid pandud laipade lähedale hunnikusse. “Keskaja surnute” esimene hooaeg esilinastus 2013. aastal.

Oluline saadete õpetlik külg



Sutherlandi sõnul on neil olnud õnne, kuna inimestele läheb 2013. aastal esilinastunud „Keskaja surnute“ vaatenurk korda, ja nii on sari osutunud küllaltki populaarseks. Kuna Sutherland töötab Yorki ülikoolis õppejõuna, on tema jaoks oluline ka saadete õpetlik külg.

Ta selgitas, et nad on teinud saateid paikadest ja leidudest, mille kohta ümberkaudsed tegelikult kuigi palju ei tea. Kõik ei loe ajalooraamatuid ja seetõttu on hea, kui lood keskaegsetest lahinguväljadest ja matusepaikadest telesse jõuavad, leiab Sutherland. Selleks, et saated tuleksid ülevaatlikud, tehakse uurimistööd nii enne kui ka pärast filmimist.

Salme laevaleidu uuriv arheoloog Jüri Peets selgitas, et kui Eesti aladel algas keskaeg 1227. aastal, siis Euroopas kestis see laias laastus 5.–15. sajandini.

“See on tuhandeaastane periood, mida nad oma saadetes jälgivad,” märkis ta ja lisas, et „Keskaja surnutes“ uuritakse just seda, mida luustikud saavad rääkida minevikust ja sellest, kes need inimesed olid.

“Salmel filmime ühe päeva, homme (kolmapäeval – toim) oleme Tallinnas laboris, vaatame leide ja luustikke,” rääkis Peets.