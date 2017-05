JUHTKIRI: Salme viikingid televiisoris

Seda, et Salme muinaslaevade näol on tegu maailma mastaabis märkimisväärse tähtsusega ajalooliste leidudega, ei ole vaja saarlastele öelda. Ometigi on mõnevõrra meelitav, kui teiste riikide teadlased Salme muinaslaevade olulisust tähele panevad ja selle kohta sõnumit levitavad.

Alles hiljaaegu jõudis meediasse, et leiuga hakkavad tegelema taanlased koostöös Eesti teadlastega. Nüüd on Salme maakaardilt üles otsinud ka inglased, kes väntavad leiust dokfilmi. Populaarses sarjas “Keskaja surnud” linastuv dokumentaal peaks kindlasti Salme leiu uurimisele veelgi hoogu juurde andma. Tahaks ju lõpuks ikkagi teada saada, kes need mehed olid, kust nad tulid ja miks nad siia Saaremaa randa laeva sisse maeti.

Lisaks toimib film teatud moel kindlasti ka Saaremaa ja üldse terve Eesti reklaamina. Pole ju paha, kuid Eestit hakatakse üha enam seostama ka põhja- ja läänenaabritega.