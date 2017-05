Karja külaselts loob rägastikust puhkeala

Eriilmeliste projektide elluviija MTÜ Karja Külaselts plaanib vallalt saadud võsastunud maatükile veesilmaga puhkeala rajada.

“Karja külakeskus hakkab järjest ilusamaks muutuma, aga see on veel üks koht, mis nõuaks koristamist, “ ütles Karja külaseltsi üks eestvedajaid Andres Jalakas valla poolt tasuta kasutusse antud 0,61 ha suuruse Tiigi kinnistu maatüki heakorrastusplaanidest rääkides.

Külasauna ehitamise, õuna- ja roosiaia rajamise ning viikingipaadi ehitamise plaaniga ka meedia tähelepanu pälvinud Karja külaseltsi liige tunnistas, et tihedalt võssa kasvanud maatükist kogukonna puhkeala loomine on senistest ettevõtmistest kõige keerulisem ülesanne. “See on meie jaoks midagi erakordset,” lausus Jalakas.

Maatükile, mis on olnud aastaid hooldamata ja rikub Karja küla ilmet, peaks erinevate toetusprojektide abiga lähima aasta jooksul tekkima ajaveetmispaik, kus võiks olla näiteks grillimiskohad, väike seikluspark ja linnuse tüüpi palkehitis. Praegu võsa vahelt vaevu nähtav ja oma piirjoontes peaaegu et hoomamatu umbes 500-ruutmeetrine kunagine paisutiik sobiks aga pärast põhjalikku iluravi väikeseks toredaks paadisõidualaks.

“Inimestel peab ju kuskil olema koht, kus lõõgastuda,” sõnas Jalakas. “Ma ise usun, et kui seda tiiki süvendada ja mingisugune vee läbivool tekitada, võiks see olla kaunis koht,” lisas külaseltsi juht, kelle sõnul võiks puhkealale pääsemiseks ehitada külasauna juurest üle Leisi jõe rippsilla.

Et hoomata, milline olukord võpsikuks muutunud alal tegelikult valitseb, tuleb Jalaka sõnul esimese asjana võsa ja kuivanud puud maha võtta ning seejärel tellida haljastusprojekt. Puhkeala loodetakse valmis saada paari aasta pärast.