Lumisel maipäeval sündisid kaksikud Lumi ja Rahe

Paksu lume toonud 9. mail sündisid saarlaste Miina-Eliise Udekülli ja Hendrik Hanso perre kaksikutest tüdrukud, kes said nimeks Lumi ja Rahe.

Tõsi, pisikesed tüdrukud tulid ilmale mitte lumises Kuressaares, vaid pealinnas, Ida-Tallinna keskhaiglas. Kell 20.05 sündis Lumi ja kell 20.27 Rahe. “See on parim päev minu elus,” rõõmustas beebide isa Hendrik Hanso. “Ema Miina-Eliise oli nii tubli!”

Kuna Kuressaare tohtrid leidsid, et Miina-Eliise kaksikute ootus on tavalisest kõrgema riskiga, soovitati lapsed ilmale tuua Tallinnas. Sünnitus läks hästi, keisrilõiget polnud tarvis. “Lapsed on terved ja tublid,” kinnitas Hendrik. “Eks me tasapisi taastu,” ütles beebide ema Miina-Eliise, kelle sõnul läks täide tema suur unistus just kaksikud saada.

Kuigi Saaremaale saabus 9. mail ootamatult talv, ei saanud Lumi ja Rahe oma nime siiski selle haruldase sündmuse auks. Need nimed oli pere valinud juba varem.

“Mõte, et tütrele võiks Lumi nimeks panna, hakkas ema Miina-Eliisele meeldima juba üsna lapseootuse alguses – mina olen ju heledate juustega,” rääkis Hendrik. “Kuna lapsed on ühemunakaksikud, otsisime nime, mis Lumega sobiks ja leidsimegi – Rahe.”

Hendriku sõnul oli see, et Saaremaal paks lumi just kaksikute sündimise päeval maha sadas, põnev kokkusattumus. “Küllap see talv tuli Saaremaale sellepärast, et sündisid meie Lumi ja Rahe,” arvas ema Miina-Eliise.

Hendrik ja Miina-Eliise on otsustanud oma lapsed üles kasvatada Saaremaal. Ja just maal – Kihelkonna vallas Kõrusel, kus pere endale maja ehitab. Ning kus Lund ja Rahet ootavad ees pere hobused, kitsed, koerad, kassid, jänesed ja kanad.