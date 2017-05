Mändjalas näitab oma oskusi tippklassi trikimootorrattur Joachim Hindrén

26.-27. mail toimub Mändjala rannas ja kämpingus esimest korda motosündmus “Mootorid, Maitsed ja Muusika”, mis oma nimele vastavalt pakub põnevust nii mootorratastest ja hobiautodest huvitatutele kui ka hea toidu ja mõnusa muusika nautlejatele. Lisaks heale seltskonnale ja maitsvale toidule pakuvad muusikalist meelelahutust Revals, The Queen Of Spades ja Terminaator.

Motohuvilistele ei ole kindlasti võõras Joachim Hindréni nimi. Tegemist on mehega, kelle saavutuste hulgas on lausa kaks Guinnessi rekordit: ta on hüpanud mootorrattaga 3 meetri ja 1 sentimeetri kõrguse püstloodis müüri otsa ning sooritanud ilma igasuguse trampliinita õhulennu üle 10 kõrvuti lamava inimese.

Hindrén on tulnud traieli-sõidus 12 korda Soome meistriks, kuus korda Põhjamaade meistriks ning võitnud mitmeid medaleid Euroopa meistrivõistlustelt. Pärast võistluspordist kõrvalejäämist treenib ta Norra traieli-koondist ning teeb palju demonstratsioonesinemisi. Tema peadpööritavad trikid panevad kindlasti südame kiiremini põksuma igal motosporti hindaval meesterahval, kuid tekitavad eranditult alati palju elevust ka naissoost pealtvaatajate hulgas.

Hindrén on öelnud, et ei tee ühtki trikki enne, kui on endas täiesti kindel. “Pean end täielikult usaldama,” sõnas ta. “Hooldan oma motikaid ise ja kontrollin enne sõitu alati kõik üle. Hulle riske ma ei võta, harjutan alati enne väga palju. Olen Eestis käinud mitmel korral varemgi, Saaremaast olen palju head kuulnud, kuid ise pole kunagi sinna sattunud. Ootan kohtumist oma vanade sõprade ja selle romantilise paigaga suure põnevusega!”

Hindréni oskusi näeb Saaremaal, Mändjala rannas juba 27. mail.