Muhu lasteaed kingib riigile juubeliks kõnnikilomeetreid

Muhu lasteaia lapsed käivad eelseisva aasta jooksul EV 100 juubeliks maha 100 tervislikku kõnnikilomeetrit.



“Iga rühm märgib oma läbitud vahemaad tabelisse ja nii peame läbitud kilomeetrite kohta arvestust,” ütles Muhu lasteaia direktor Reet Hobustkoppel. Arvesse lähevad jalutuskäigud ja matkad lasteaia lähiümbruses, mis siis kõikide rühmade peale kokku liidetakse. “Näiteks kahekilomeetrine jalutuskäik läheb kirja, aga igapäevane toas jooksmine sinna alla ei lähe,” lisas ta.

Kilomeetrite kogumine algas 17. aprillil ja kestab EV juubelisünnipäeva, 24. veebruarini. Iga kuu lõpul tehakse lastega vahekokkuvõtteid ja räägitakse oma edusammudest. Jalutuskäikude kohta peavad rühmad matkatabelit, mis on kõigile nähtavad lasteaia koridori seinal, kuhu saab panna ka toredaid pilte retkedest.

Lasteaia direktori sõnul hakkas kingituse idee hargnema sellest, et väga paljud lapsed pole harjunud pikemaid ja isegi lühemaid maid jalgsi käima. “Lasteaeda tullakse autodega ja ka siis tuuakse laps veel süles või seljas sisse,” viitas Reet Hobustkoppel vajadusele laste liikumiskoormust suurendada. “Terved, toredad, rõõmsad ja aktiivsed lapsed on ju meie tulevik!”

Kui väiksemad rühmad võtavad ette kuni 1 km pikkusi käike, siis vanematel rühmadel võib jalutuskäik kujuneda kuni 3 km pikkuseks. “Eks me käisime ka enne jalutamas, aga nüüd pöörame sellele natuke rohkem tähelepanu,” sõnas lasteaia direktor.

Lisaks on muhulastel oma põnnidele liikumisharjumise sissejuurutamiseks veel üks idee. Juba teist aastat jagati lasteaias kasvandikele välja paberilehed, kuhu lapsed pidid kirja panema nädala jooksul kas kõndides, matkates või rattaga sõites koos vanemate või õdede-vendadega läbitud vahemaad. “Eks nad jooksevad ja lippavad niikuinii ringi, aga eesmärk on, et pered teeksid midagi üheskoos,” selgitas Hobustkoppel.