Noortekeskus on suveootuses

Kool on kohe-kohe lõppemas ja aeg mõelda suvistele tegemistele. Noortekeskusel ja Orissaare raamatukogul on laste ja noorte kultuuriaastale mõeldes suveks kokku pandud teemateisipäevade seeria, kus me siis kahel teisipäeval kuus (juuni, juuli, august) korraldame lastele ja noortele erinevaid teemapäevi, mis on seotud raamatutega, on mängulised ja loovad. Täpsem info kuupäevade ja tegevuste kohta ilmub kuulutusena.



Nagu paaril eelneval suvel, nii on ka sel aastal juulis tulemas laste ja noorte suvelaagrid. Laager on kahes vahetuses ja kahes vanuserühmas 10.–14. juuli 6–9-aastased lapsed ja 24.–28. juuli 10–14-aastased noored.

Täpsem info registreerumise ja laagris toimuva kohta ilmub peagi kuulutusena.

Päikeselist kevadet ja mõnusat suveootust!

Maidi ja Eliise