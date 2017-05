Orissaare muusikakool ootab uusi õpilasi

29. mail kell 17 toimub Orissaare muusikakoolis uute õpilaste vastuvõtt. Orissaare muusikakool asub Orissaare noortelinnakus gümnaasiumiga samas hoones. Sissepääs muusikakooli on noortekeskuse poolsest parklast. Vastuvõtupäeval tähistame teekonna muusikakooli vastuvõtule ka õhupallidega.



Orissaare muusikakoolis saab õppida erinevaid muusikainstrumente ja laulmist. Eriti ootame õpilasi akordioni ja saksofoni erialale, aga nimekirjas on ka palju muid erialasid: klarnet, flööt, trompet, metsasarv, eufoonium, tuuba, kannel, rahvalik akordion, laul, löökriistad, klaver, kitarr, viiul ja laul.

Mida tehakse uute õpilaste vastuvõtul?



Uutel õpilastel palutakse esitada üks kodus ettevalmistatud laul. Lisaks palutakse õpilastel järele koputada erinevaid rütme ja laulda õpetaja juhendamisel lühikesi viisijuppe.

Tuleb esitada vastuvõtuavaldus. Selleks, et vastuvõtupäeval oleks lihtsam, võib varem täidetud avalduse saata direktorile e-postiga aadressil marttinou@gmail.com. Avalduse võib saata ka siis, kui ei ole veel päris sada protsenti kindel muusikakooli tulemises. Avalduse võib ka kodus paberil täita ja vastuvõtule kaasa võtta. Avalduse vormi leiab Orissaare muusikakooli veebilehelt www.muusikakool.eu.

Loomulikult saab vastuvõtuavalduse ka kohapeal täita, aga siis tuleks ennast kindlasti varustada lapsevanemate ja lapse isikuandmetega (isikukoodid, kontakttelefonid jms).

Teadus on tõestanud, et muusika õppimine arendab mitmekülgselt lapse aju. Orissaare muusikakoolil on uued ja ilusad värskelt remonditud ruumid. Oleme kõikidele õpilastele hankinud õppimiseks kvaliteetsed pillid. Õpetajad on suurte kogemustega ja hea haridusega.

Ootame sinu last muusikakooli vastuvõtule!



Martti Nõu,

direktor