Siesta toob Juustukuningad Saaremaale

Veel selle kuu lõpul plaanib Auriga keskuses uksed avada uus Eesti ja välismaa väiketootjate toidukaupu müüv kauplus Siesta, mille üks koostööpartner on ülipopulaarne Juustukuningad.



Siesta OÜ juhatuse liikme Tiina Vaheri sõnul hakkab Siesta poest saama kaupa, mida tavalistest kauplusekettidest ei leia. Sealhulgas nii Eesti väiketootjate – teretulnud on ka Saaremaa väiketootjad – kui ka kvaliteetne välismaa väiketootjate toodang. “Toome väikest vaheldust sellele kaubale, mis igapäevaselt suurtes poodides on,” rääkis Vaher.

Suurima tõuke andiski sellise teistmoodi toidupoe avamiseks tõsiasi, et tegijad on just säärasest kaubast Saaremaal puudust tundnud. “Käid poes ja vaatad, et ainult see üks ja seesama kaup.”

Põhirõhk on kaupluses erinevatel juustudel ja nende rõõmuks, kes on Saaremaale populaarse juustupoe Juustukuningad toodangut oodanud, ongi Juustukuningad Siesta üks koostööpartner. “Sellest oleme ka ise siin suurt puudust tundnud ja nii palju, kui oleme tagasisidet saanud, siis kõik on selles osas väga positiivsed olnud,” märkis Vaher.

Samuti hakkab Siesta müüma eestimaiseid suitsulihatooteid. “Kui eksootilisematest toodetest rääkida, siis tuleb meil müüki külmutatud eksootiline liha – känguru, krokodill..,” lubas Tiina Vaher. “Samamoodi on meil ka maiustusi ja selliseid “paremaid palu”,” lisas kaupluse omanik.

Sortiment vaheldub poes pidevalt. Kindlasti jäävad aga püsivalt müüki klientide lemmikud.

Asuma hakkab Siesta Auriga kaubanduskeskuse esimesel korrusel, kohe keskuse uue sissepääsu kõrval, kust suunduvad teisele korrusele ka uued eskalaatorid. Poe tahaks Vaher lahti teha maikuu lõpuks, praegu käivad aktiivselt müüja otsingud, sest vaid krapsakas müüja ongi tegijatel seni puudu – poeruumid ja sisseseade on olemas. “Kui müüja on leitud ja leping sõlmitud, siis võime kohe lahti teha,” kinnitas Vaher.

Kaupluse nimi Siesta tuleb aga sellest, et just n-ö mõnusaks äraolemiseks sobivat toidukraami sellest poest leiabki. “Siesta” tähendab teadupoolest kasulikku lõunapuhkust või tukastamist. Keegi ei keela aga pidada siestat ka õhtusel ajal. “Reede õhtul lähed koju, tahad natuke lõõgastuda, võtadki poest hea lihatükikese ja juustu ning tunned end hästi,” kõneles Tiina Vaher.

“Põrsast kotis” Siesta müüa ei kavatse. “Kohapeal saab proovida – nii juustu, nagu Juustukuningate poodides, kui ka sinke, vorste ja maiustusi.”