TS Laevad ei taha liftijuhtumist rääkida

Saarte Hääle toimetusse jõudis info, et mõni päev tagasi saabusid Poolast garantiiremondimehed, kes pidid parvlaeva Tõll tõrkuvaid tuletõrjesüsteeme putitama hakkama. Töö jäi aga ootamatu takistuse taha seisma, sest remondimehed olid sama laeva lifti kinni jäänud.



Küsimusele, kuidas vedaja infot kommenteerib, kas Poolast saabusid remondimehed, mis liftiga juhtus ja kui kiiresti probleem lahenes, vastas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro: “Oluline on see, et laevad sõidavad vastavalt sõiduplaanile ja tellitud mahtudele ning TS Laevad saab teha vajalikke garantiitöid.”

Ta möönis, et vihjed on ajalehetoimetuse töös olulised, aga iga tööde etappi ei pea nad vajalikuks kommenteerida. “Garantiitööd on tellitud ja need saavad tehtud.”

Muu hulgas tundis Arro heameelt, et reisijate arv tõuseb. “Saaremaa ja Muhu inimesed ja külastajad saavad laevadega liikuda ning ettevõtjad rõõmustada suurenevate reisijahulkade ja saare majanduse elavnemise üle,” lisas Arro. Riik rõõmustab tema sõnul omakorda aga suurenenud piletitulu üle.