Valjala raamatukogu peab lasteaiale ruumi tegema

Valjala vallavolikogu otsustas Valjala lasteaias veel ühe rühma luua, mis tähendab, et lasteaiaga samas majas asuvale raamatukogule tuleb uued ruumid leida.



Valjala lasteaiahoone ehitati nelja rühma jaoks, kuid kui lapsi jäi vahepeal vähemaks, kolis 4. rühma ruumidesse ligi 20 aastat tagasi raamatukogu. Siiani ongi lasteaias kolm rühma olnud, kuid tulevaks õppeaastaks on lasteaeda nii palju avaldusi, et otsustati taas avada ka neljas rühm.

“Et raamatukogu peab lasteaia ühest rühmaruumist välja kolima, see on nüüd küll päris kindel,” ütles Saarte Häälele Valjala vallavanem Aare Martinson.

Vallavanem tõdes samas, et hetkel ei ole head kohta, kuhu raamatukogu paigutada. Üks töös olev variant on osta ära COOP-ile kuuluv endine poeruum, mis vallamaja kõrval tühjalt seisab.

Martinson märkis aga, et isegi kui see plaan käiku läheb, ei jõuta kõnealuseid ruume sügiseks ikkagi vastavasse korda seada. Seega on praegu veel lahtine, kus raamatukogu sügisel uksed avab. Teatavasti tegutseb Valjala raamatukogus ka postipunkt.

Vallavanem lisas, et lasteaiakohta soovivate inimeste arv suurenes ootamatult. Sündimuse põhjal polnud sellist nõudluse kasvu tema sõnul küll oodata.