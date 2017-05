Viivi Köster 75: Rõõmsameelne Viivi Köster võttis vastu õnnesoove

“Viivi on nii rõõmsameelne, olgugi et ta ei näe ja on hiljaaegu üle elanud raske südameoperatsiooni. Majandis töötades oli ta kogu aeg edumeelne. Pensionärina on ta oma optimistliku meele säilitanud,” tunnustas endist kolleegi Kati Nõu, kunagise Orissaare ühismajandi peazootehnik.

Eile võttis juubilar Viivi Köster oma kodutalus Väike-Rahula külas vastu sadu õnnesoove. Kati Nõu tuli jalgrattal ise kohale, tuli teisigi. Inimesed, kes soovisid Viiviga telefonitsi ühendust saada, pidid kannatust varuma, sest juubilari telefonumber oli vahetpidamata hõivatud.

“Ma olen ju päritolult mandritüdruk, kunagisest Türi rajoonist. Pärast Väimela tehnikumi lõpetamist suunati mind 1965. aastal Saaremaale veterinaariks. Siin ma saarlase Valdur Köstriga abiellusin ja siia ma olen jäänud,” andis oma elutöö loomakasvatuses teinud Viivi teada.

Ennekõike on sõnaosav Viivi endale nime teinud lüpsjana. Veterinaariks õppinud naise sõnul teenisid lüpsjad palju rohkem. Kui perre sündisid lapsed ja neid on Viivil ja Valduril seitse, viis tüdrukut ja kaks poissi, siis kulus suur osa sissetulekust laste kasvatamiseks-koolitamiseks.

Lüpsjatöö iseloomustamiseks tõi Viivi ühe humoorika näite: “Valduri sugulane oli linnas kontoriametnik, kes rääkis, et on ikka lugu, Viivi paneb hommikuti sitased kalossid jalga ja läheb lauta. Nii kui hommikul ajalehe lahti lööd, on temast pilt lehes. Tema aga pannud igal hommikul siidisukad ja kontsaga kingad jalga, värvinud huuled punaseks ning läinud tööle. Ei mingisugust lehelugu!”

Lapselapsi on vanapaaril 21. Viivi sõnul on lapsi nende perest üksjagu läbi käinud. “Söögilaua ääres on neid palju istunud. Ma ei saa öelda, et oleksin sugulaste lastele ema eest olnud, aga siin oli koht, kus nad said olla ja kooli minna,” tõi suure pere ema veel ühe olulise asja esile.

Kas Viivil on elus ka midagi kahetseda tulnud? Juubilar ütleb, et on. “Ma ei oleks tohtinud sellisel viisil ettevõtlusega tegelema hakata. Mul puudusid selleks eeldused. Loomadega saan ma hästi hakkama, aga ettevõtluse edendaja peab üheaegselt olema majandusinimene, jurist, raamatupidaja. Selline ettevalmistus mul puudus,” oli Viivi enesekriitiline.

Kuigi nägemispuue kimbutab, pole Viivi poole sõnagagi kurtnud, et ta iseendaga hakkama ei saaks. Üheks tema parimaks sõbraks on saanud raadio. Ta kuulab oma lemmiksaateid põhiliselt kolmest raadiojaamast. Nende hulgas on ka kodune Kadi raadio.

Eilne sünnipäev oli Viivi Kösteri jaoks lausa ajaloolise tähtsusega. Viivi ütles, et kunagi varem pole tema sünnipäeval lund maas olnud, nüüd aga oli.

Töökat saare naist õnnitlevad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.