Võrdõigusvoliniku nõunik kuulas saarlaste muresid

Saaremaal töötukassa ja puuetega inimeste koja esindajatega kohtunud võrdõigusvoliniku nõunik Kaidor Kahar tõdes, et töövõimereformiga kaasnev bürokraatia teeb saarlased murelikuks.



“Töötukassa statistika näitab, et Saare maakonnas on suhteliselt hästi õnnestunud puuetega inimesed tööle saada,” ütles Kahar. “Samas selgus Saaremaa puuetega inimeste koja (SPIK) esindajatega kohtudes ka reformi teine tahk: töövõime hindamisega kaasnev suur bürokraatia – liiga palju on pabereid, mis puuetega inimesel tema töövõime hindamiseks täita tuleb.”

Kahari ja SPIK-i esindajate kohtumisel tuli jutuks ka mure inimeste pärast, kes praegu, enne uut hindamist on tunnistatud 80–100% töövõimetuks.

“Et kui tuleb uus hindamine, siis tõenäoliselt neile hinnangut “puuduv töövõime” ei anta, pigem “osaline töövõime”,” vahendas Kahar. “Ja kas neile töötukassa teenusele minnes leitakse sobiv rakendus või jäävadki nad pendeldama – täites oma aktiivsusnõuet ja otsides tööd, sest ega neid töökohti Saaremaal just väga palju ole.”

Kahari sõnul on SPIK ja kohalik töötukassa konstruktiivsetes suhetes ning väikesele kogukonnale omaselt leitakse probleemidele lihtne ja inimlik lahendus.

Kahari sõnul on väga oluline, et võrdõigusvoliniku büroo töötajad oleksid inimestele alati kättesaadavad. “Kes tunneb, et teda on teistega ebavõrdselt koheldud, pöördugu kindlasti võrdõigusvoliniku poole,” soovitas ta, lisades, et vajalikku infot saab selleks veebilehelt www.volinik.ee.