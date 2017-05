50. Saaremaa ralli tuleb vägevam kui kõik senised

Kui korraldajate plaanid teoks saavad, saame sügisel Saaremaal näha läbi aegade kõige esinduslikumat stardinimekirja.

Üks, kelle osalemist juubelirallil fännid kahtlemata ootavad, on Saaremaa oma mees, Eesti hetke üks paremaid meessportlasi Ott Tänak. Delfi spordiportaalile antud online-intervjuus tunnistas saarlane, et on tõesti tegelenud sellega, et saaks ka tänavusel Saaremaa rallil startida. “Täna tahaks öelda, et olen stardis,” sõnas Tänak.

Ta märkis, et kuna sel aastal toimub 50. Saaremaa ralli, siis ilmselgelt pingutavad ka korraldajad veelgi enam. “Olgem ausad, mul endal on ka huvi Saaremaal sõita ning kindlasti tahaks sõita konkurentsivõimelise autoga. Ma usun, et plaan on sõita R5-ga.”

Ta lisas, et nt 51. Saaremaa rallil võiks vahelduseks proovida siinseid ralliradu uuesti Toyota Starletiga mõõta, kuid kuna tänavu on siiski tõsisem ralli tulemas, tahaks ta seda absoluudi võidu peale sõita.

Üks lugejatest küsis Tänakult, et kui too oleks Saaremaa rallil koos tiimikaaslasega M-Sportist Sebastien Ogier´ga ning enne viimast kiiruskatset oldaks viigis ja mainitud katseks oleks legendaarne Kaugatoma katse, siis kumb ralli võidaks. Otile tegi küsimus nalja, kuid kui selline olukord tõesti oleks, siis koduradade eelis võiks Tänaku sõnul aidata ikkagi teda.

“Kui võrrelda maailmaradadega, siis on Kaugatoma katse suhteliselt sirge ja looklev tee. Aga ilmselgelt on ta nauditav. Eriti minu jaoks, kes naudib rohkem kiireid teid kui Sebastien.”

Provotseerivale küsimusele, kas prantslasest tiimikaaslane võikski tänavu Saaremaal starti tulla, vastas saarlane naljatades, et tema pole Ogier´d siia kutsunud. “Ma ei tea, kas ta tahab Saaremaa kadakate vahele tulla,” naeris Tänak.

Ralli korraldaja, MTÜ Saaremaa Ralli juhatuse liige Toomas Sepp avaldas lootust, et vähemalt Ott Tänak on sügisel tõepoolest stardis. “Samamoodi üritame siia saada võimalikult palju varasemate aastate võitjaid,” tunnistas Sepp.

Samas möönis ta, et kuna rallihooaeg alles algab ja Saaremaa ralli on hooaja lõpus, siis ei tea keegi täpselt asju ette. “Kõike võib veel juhtuda,” arvas ta.

Kui plaanid aga teoks saavad, võime Sepa sõnul sügisesel Saaremaal näha läbi aegade kõige esinduslikumat stardinimekirja. “Kas just kogu Baltikumi mõttes, aga Eestis, ma usun küll,” lisas ta. “Sest millal siis veel, kui mitte 50. rallil.”

Mis puutub katsetesse, siis nendegi osas on, mida oodata. “Täiesti uut rada Saaremaal enam välja ei nuputa, aga plaan on selline, et soovime kavva võtta ühe kiiruskatse, mida ei ole sel sajandil sõidetud,” tõdes Sepp. Millise rajaga tegemist, jäägu veel saladuseks.

Ralli lõpetamine toimub tänavu Kuressaare spordihoones koos Kadi raadio 25. sünnipäeva peoga. Teadupoolest on Kadi raadio olnud juba aastaid Saaremaa ralli ajal eetris ralliraadiona. Tänase seisuga on üks ralli ja raadio ühise peo esinejatest legendaarne ansambel Radar.

Silveston 50. Saaremaa ralli sõidetakse 13.–14. oktoobril Lääne- ja Kesk-Saaremaa kruusateedel. Ralli start ja finiš on nagu ikka Kuressaare kesklinnas. Kokku on kavas 10 kiiruskatset kogupikkusega 110 km, publikukatse toimub seejuures reede õhtul Kuressaare tänavatel.