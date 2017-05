Kotkapoegadest esimene sai ehitusloa kätte

Roheline Ring OÜ Tullio Libliku eestvedamisel kavandab Merikotka elurajooni uuemate kortermajade juurde Kotkapoja tänavale veel kolme korterelamut. Esimesel neist, Kotkapoja 1-l on ehitusluba juba olemas.



Kortermajad peaksid eelprojekti kohaselt tulema aadressidel Kotkapoja 1, 2 ja 4 ning välja hakkavad need nägema nagu juba olemasolevad Merikotka majad. Korterite eelmüügiga tegelev Kinlux Vara maakler Anli Alliksoon-Juursalu (fotol) kinnitas, et eesmärk on saada ehitusluba kindlasti kõigile kolmele kortermajale. Praeguseks on Kotkapoja 1 ehitusluba aga kenasti käes ja lähinädalatel hakkab ehitamine juba pihta. Esimese maja valmimise tähtaeg on esialgsete plaanide järgi 2018. aasta veebruar, haljastuse tähtajaks on planeeritud sama aasta juunikuu.

Alliksoon-Juursalu sõnul korterite müük juba käib. “Meil on üks võlaõiguslik leping juba sõlmitud ja läbirääkimised korteri broneerimiseks käivad viie perekonnaga,” rõõmustas maakler. “Seega on huvi uute korterite vastu erakordselt suur.”

See on maakleri sõnul ka arusaadav, sest Kuressaares on see ainuke klassikaline korterelamu arendusprojekt pikkade aastate jooksul. “Nõudlus ületab ilmselgelt pakkumist. Samas on hinnad väga mõistlikud ja kohalike inimeste hinna valuläve ei ületa,” märkis Anli Alliksoon-Juursalu. Müügikuulutuste andmeil jäävad korterite hinnad 65 000–89 000 euro vahele.

Kortereid peaks kõigisse kolme majja tulema 15 ja need on 1–4-toalised. Esimesele korrusele on planeeritud panipaigad, abiruumid ja tehnoruumid ning üks 1-toaline, kaks 2-toalist ja kaks 3-toalist korterit.

Teisele korrusele peaks tulema kaks 2-toalist ja kolm 3-toalist korterit. Kolmandal korrusel on aga kolm 2-toalist, üks 3-toaline ja üks 4-toaline korter. Korterid on 28–78 m2 suurused ja igale korterile on kavandatud vähemalt üks rõdu või terrass. Hoone soojavarustus on lahendatud kaugkütte baasil.

Samuti on plaanis rajada Kotkapoja tänava põhjaossa laste mänguväljak.