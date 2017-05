Kuressaare linn kavaleride toetamisest loobuda ei taha

Linna teenetemärgi pensioniealistele kavaleridele igal aastal toetust maksev Kuressaare võtab selle lisahüve kaasa ka ühendvalda.

Saaremaa vallaks liituvates omavalitsustes on oma elanike tunnustamiseks kasutusel väga mitmesuguseid vorme ja statuute, samuti on erinevad tunnustusega kaasnevad preemiad, mis tavaliselt on ühekordsed.

Kuressaare linn maksab ainsana oma teenetemärgi pensionieas kavaleridele alates 2006. aastast igal aastal linna sünnipäevaks toetust kehtiva alampalga väärtuses. Läinud nädalal laekus 19 märgiomaniku kontole 470 eurot.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et Saaremaa vallas jätkatakse linna teenetemärgi andmisega seotud traditsioone, mis on eraldi kirjas ka ühinemislepingus. Samuti on ühinemislepingus fikseeritud, et jätkatakse olemasolevate preemiate ja stipendiumide väljaandmist ning sarnased preemiad ja stipendiumid ühtlustatakse.

Linna kõrval annavad oma teenetemärki välja ka Orissaare ja Mustjala vald. Alates 2010. aastast on Mustjalas välja antud kaheksa teenetemärki, millega kaasneb aukodaniku nimetus ja 500 euro suurune ühekordne preemia.

Mustjala vallavanem Kalle Kolter ütles Saarte Häälele, et ühinemislepingu järgi peaks kõik toetused ühtlustatama. Seega on mõtlemise koht, kas ühendvalla tingimustes tuleks iga-aastast teenetemärgi kavaleride toetust laiendada ka teistele piirkondadele, kes samasugust tunnustust on jaganud. “See on suure volikogu teema,” nentis Kolter.

Orissaare annab teenetemärki välja 2013. aastast ja praeguseks on sellega tunnustatud 21 inimest, kes lisaks märgile saavad vastava tunnistuse ja sooja käepigistuse. Orissaare volikogu esimees Marili Niits märkis, et ühinemise käigus on kõik liitujad kinnitanud, et olemasolevad tunnustused jäävad alles. Tema sõnul võib ka juhtuda, et kui kõik piirid on kadunud, tahab mõni piirkond teistelt mingi tava üle võtta.

Tunnustuste ühtlustamine on Niitsi hinnangul aja jooksul lahenev küsimus. “Esialgu läheb ta ikka nii edasi, nagu igas piirkonnas on olnud. Ilmselt on esimestel aastatel põletavamaidki asju, mida ühtlustada. Kõige olulisem on mitte kaotada neid häid asju, mis piirkondades praegu on,” sõnas ta.