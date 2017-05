PILTUUDIS: Teatejooksul osales 558 last

Kaheteistkümnendat korda toimunud heategevuslikul teatejooksul osales Kuressaares 458 ja Muhus 100 last, üle Eesti aga koguni 12 000 last 25 paigas.

Kuressaare linnapargis 5.–9 klassi lastega soojendusringi teinud eesti jooksja ja Linda Treieli elukaaslane Kaur Kivistik (fotol esiplaanil) ütles, et tal on hea meel näha nii palju lapsi värskes õhus heategevuse nimel sporti tegemas. 3000 m jooksus MM-ile pürgiv jooksja avaldas lootust, et nad kasutavad ka linnastaadioni suurepäraseid võimalusi.

Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noorte spordiüritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks. Jooksu idee on anda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, samal ajal saavad nad osalemisega anda oma moraalse panuse nende eakaaslaste ravi jaoks, kes on õnnetu juhuse või haiguse läbi liikumisvõime kaotanud. See on ühtlasi hea võimalus õpetada noortele heategevuse ja liikumise olulisust.