Saarlast telemees seotud kahtlaste lepingutega

Märtsis Tallinna linnahalli kunstilise juhi kohalt sule sappa saanud ja kohe ka Salme kultuurikeskuse kunstilise juhi koha kaotav Meelis Pai on teinud palju küsitavaid tehingud, millega on osaliselt seotud ka saarlasest teleprodutsent ja lavastaja Raivo Maripuu.



Eesti Päevaleht kirjutab, et muu hulgas osteti erinevaid teenuseid Full OÜ-lt 2015. aastal juba 22 000 euro eest. Full OÜ üks omanikest Raivo Maripuu oli Meelis Pai kursusekaaslane TPÜ kultuuriteaduskonna näitejuhtimise erialal, mille mõlemad 1996. aastal lõpetasid. Kui Pai töötas nuku- ja noorsooteatri direktorina, oli 2006. aastal “Romeo ja Julia” etenduse salvestamisel režissööriks just Maripuu. Samamoodi oli ta ametis nukuteatri muusikali “Risk” juures 2001. aastal. Mõlemad mängisid ka tuntud telesarjas “Wikmani poisid”. Maripuu on tuntud ka kui “Kelgukoerte” lavastaja ja “Pealtnägija” režissöör.

Lisaks Maripuu firmale osteti teenuseid ka teistelt ettevõtetelt, millega seotud isikud on Pai tuttavad. Meelis Pai lükkas eile ilmunud avalikus vastuses kõik süüdistused tagasi.

Raivo Maripuud Saarte Häälel eile kommentaarideks tabada ei õnnestunud.