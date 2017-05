Valge kaubikuga ringisõitvad üliagarad müüjad tülitavad saarlasi

Hiljuti kirjutasime, kuidas Orissaare konstaabel saatis sel nädalal parvlaevale tõmmud mehed, kes olid ühele prouale innukalt uut katust pakkunud. Paraku jagus “müügiaktiviste” saarele rohkemgi.



Facebooki kommuun Märgatud: Saaremaal jagas teavet, mille kohaselt sõitis Kõrkkülas valge auto numbrimärgiga 346ARS ühte taluhoovi sisse ning sealt väljus neli naisterahvast, kes vägisi tuppa tungisid. Üks tumedat verd mees jäi rooli taha. Naised hakkasid üksikule vanainimesele aktiivselt oma kaupa pakkuma ning viimasel oli tükk tegemist, et neid oma elamisest välja saada. Postituse juures hoiatatakse ka varguseohu eest.

Politsei piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul käib rändkaupmeeste aktiviseerumine hooti. “Tihtipeale sõidetaksegi linnast linna ja talust tallu, pakkudes müügiks mootorsaage, riideesemeid, patju-tekke, küsitakse raha kütuse jaoks,” rääkis Juhandi. “Kui keegi tunneb, et selline agressiivne müügitegevus teda häirib või et tegemist võib olla ebaseadusliku tegevusega, tuleb sellest hädaabinumbril 112 teatada. Mida kiiremini info politseini jõuab, seda suurem on tõenäosus, et politseil õnnestub kontrollida nii sõidukit kui ka sellega liikuvaid inimesi.”

Juhandi lisas, et detailirohke info on politseile suureks abiks, ning soovitas käest kätte müüdavate soodsa hinnaga toodete ostmisest hoiduda. “Sellise kauba puhul pole teada selle päritolu ja tegemist võib olla kas mingi tuntud firma kaubamärgiga sarnast nime kandva tootega või hoopis kuskilt varastatud esemetega. Tõenäoliselt puuduvad neil ka tootjapoolsed garantiid,” hoiatas Juhandi. Tema sõnul on sellise kauba ostmine kurjategijate toetamine ja see julgustab neid oma tegevust jätkama, sest see on nende jaoks kiire rahateenimise viis.