Ametikooli sõiduautotehnikud võitsid kutsevõistluse

Kuressaare Ametikooli sõiduautotehniku eriala õppijad Kauri Teern ja Aivo Alas võitsid 11.-12. mail Pärnus korraldatud üleriigilised kutsevõistlused.

„Väga hea tunne on, sest kui me esmakursuslaste võistlust oleme korduvalt võitnud, siis vanemate kursuste õppijatega läks täkkesse esmakordselt,“ rääkis õpilasi juhendanud Margus Kivi. „Kohe oli näha, et mõlemal noormehel oli võistluskogemus olemas. Kauri osales samal võistlusel eelmisel aastal teise kursuse õppijana. Aivo võitis mullu esmakursuslaste võistluse.“

Mõlemad noormehed on valinud sõiduautotehniku eriala, sest autod on neile lapsest saati pinget pakkunud. Nii Aivo kui ka Kauri soovitavad noortele edasiõppimisvalikuna kutseharidust. „Võrreldes kõrgharidusega on kutseharidus väga praktiline ning kutsekooli lõpetanud noorel avaneb varakult võimalus iseseisvat elu elama asuda,“ kinnitas Kauri.

Koos Margus Kiviga juhendas võistlusel õppijaid Toomas Kivi.

Võistlusel tuli sooritada viis ülesannet: teoreetiline test, rehvivahetus, veermiku kontroll, mootori tööpõhimõtte tundmine ning elektriskeemi mõõtmine ja koostamine. Iga võistlustöö sooritamiseks oli aega 30 minutit.

Võistlus oli tasavägine. Ametikooli võistkonna järel saavutasid tihedas konkurentsis teise ja kolmanda koha Rakvere Ametikooli ning Kehtna Kutsehariduskeskuse võistkonnad.

Võistluse raames korraldati ka juhendajate erialatest, kus Margus Kivi jagas esikohta kolleegidega Kehtna Kutsehariduskeskusest ja Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.

Võistlusest võttis osa 12 autotehniku eriala teise ja kolmanda kursuse õpilaste võistkonda järgmistest kutseõppeasutustest: Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kehtna Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool, Viljandi Kutseõppekeskus ja Väike-Maarja õppekeskus.

Sõiduautotehnikute kutsevõistlust korraldas Pärnumaa Kutsehariduskeskus koostöös Sihtasutusega Innove. Võistluse läbiviimist toetasid Kevamer, Benefit, Scania, Saku Läte, Audi Pärnu, Info-Auto Pärnu, Estparts, Silberauto, Stokker, Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Taavi Tuisk