Eksmaavanem Kaasik siirdub Tuule Gruppi (1)

Endine Saare maavanem Kaido Kaasik asub juuli algusest ametisse Tuule Grupi loomakasvatusosakonna juhatajana.

“Ma olen ju väljaõppinud põllumees,” sõnas Kaasik, kelle kinnitusel löödi uue töökoha suhtes käed eile. Maaülikoolis põllumajandusloomade aretuse erialal lõpetanud Kaasik töötas pärast ülikooli kaks aastat Eesti loomakasvatuse instituudis, kuid hiljem on pikalt pidanud vallavanema ja seejärel maavanema ametit.

“Mõisted on tuttavad, kuigi eks aeg ole edasi läinud ja on vaja end uute asjadega kurssi viia,” nentis Kaasik. “Eesmärk on ühist tööd koordineerima hakata, kuna veisekasvatus on Saaremaal suurte sammudega arenenud ja jõudnud Eestis esikohale. Peame vaatama, kuidas teadmisi ja kogemusi omavahel paremini jagada, et uut kvaliteeti saavutada,” lisas ta.

Kaasiku sõnul on uus töökoht kindlasti ka omajagu poliitikaga seotud. “Ma arvan, et Saaremaa võiks Eesti põllumajanduspoliitika kujundamisel jõulisemalt kaasa rääkida,” ütles ta, viidates eilsele kokkusaamisele maaeluminister Tarmo Tammega.

“Miks mitte rohkem kuulata neid piirkondi, kus on olemas ressurss maaelu arendamiseks, sest ega poliitikat saa ainult Talllinnas teha. Seda tuleb teha kohapeal ja esindada nende inimeste huve, kes selle valdkonnaga tegelevad,” selgitas Kaasik. “Elame avatud maailmas ja peame ka Euroopa tasandil kaasa rääkima,” lisas ta ja märkis, et tema poliitiline kogemus, sealhulgas osalemine EL-i Regioonide Komitee töös tuleb kindlasti kasuks, kuna inimesed on tuttavad.

“Hakkame vaikselt minema ja loodetavasti mõne aasta pärast saame heameelt tunda nendest asjadest, mida oleme saavutanud,” sõnas Kaasik.