JUHTKIRI: Ema töö

Lapsena me tihtipeale ei adu, kui tähtis roll on emal. Et ta oma järeltulijate eest hoolitseb, tundub siis maailma loomulikem asi – see on ju kõigi emade töö.

Ometi pole ema amet teistega võrreldav. Selles ametis palka ei saa ja töötunde ei loeta. Samuti ei teata ema lastele: ma täna oma ematööle ei tule, mul on nohu, köha ja palavik! Puhkustki saab ema üksnes siis, kui leidub keegi, kes seni laste eest hoolt kannab.

Lastest eemaloleku ajal on ema mõtted aga paratamatult oma armsate juures: kuidas neil küll läheb, mida nad praegu teevad, kas kõik on ikka korras?

Eile kuulutati Kuressaare linnuses taas kord välja Saaremaa aasta ema – Sirje Paakspuu. Kolme poja ja ühe tütre emana teab see tarmukas naine ilmselt väga hästi, kui suur on vanema vastutus oma laste eest.

Palju õnne aasta emale ja kõigile teistele tublidele emadele – te olete seda väärt!