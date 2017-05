JYSK-i tüürivad Jaanus Lepik ja Aune Põlluäär

Enne jaanipäeva avab rahvusvaheline kodutarvete jaekett JYSK Kuressaares Mooni tänaval oma kümnenda kaupluse Eestis. Tööle kandideeris uude poodi üle 200 inimese.



JYSK-i Baltikumi ja Valgevene turundusjuhi Anželika Zorina sõnul on huvi Kuressaare poe vastu olnud suur ning neil on hea meel, et ettevalmistused ja töötajate otsingud on läinud plaanipäraselt.

Zorina sõnul hakkab JYSK-is tööle kümme inimest ja lisaks kaks hooajatöölist, kes kõik saavad ka vajaliku väljaõppe. “Võib öelda, et töötajate otsingud on läinud kenasti – Kuressaare JYSK-i kümnele loodavale töökohale laekus 216 sooviavaldust ning suurema osa töötajatest oleme tänaseks ka leidnud,” kinnitas ta.

JYSK-is lähtutakse tema sõnul printsiibist, et kui töötaja näitab üles pühendumist, ootavad teda erinevad võimalused. “Oleme püüdnud leida oma poodidesse motiveeritud ja pühendunud töötajad ning ettevõtte poolelt panustame nende arengusse.”

Kuressaare JYSK-i juhataja ja vahetuse vanema kohale pretendeeris Zorina sõnul nii ettevõtte seest kui ka väljastpoolt 16 kandidaati. “Olles sooviavaldustega lähemalt tutvunud, nägime, et nii poe juhataja kui ka vahetuse vanema kohale leidub meie oma meeskonnas mitmeid sobivaid kandidaate, kes on silma paistnud kõrge motivatsiooni, kirgliku töösse suhtumise ja väärtusliku teadmistepagasi poolest.”

Arutelude tulemusena otsustati, et JYSK-i Kuressaare kaupluse juhatajaks saab Jaanus Lepik, kes praegu töötab Lasnamäe Centrumi JYSK-i vahetuse vanemana ja on ettevõttes olnud viis aastat.

“Tema kõrval pakume aga tööd ka vahetuse vanemale, kelleks saab saarlane Aune Põlluäär,” lisas Zorina. Aune töötab praegu Tallinnas Haabersti JYSK-is ja on ettevõttes töötanud üle kolme aasta.

Kuressaare kauplus on kümnes JYSK Eestis, poed on ka Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Haapsalus – kokku üheksa poodi. Lisaks on kaupluseketi tooteid võimalik osta e-poest.

Ettevõtte põhitegevus on kodutarvete müük alates madratsitest, tekkidest-patjadest ja voodipesust kuni aia- ja kodumööblini välja.