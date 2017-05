Kadunud valdade esemed jõudsid muuseumi

Saaremaa muuseum sai Lääne-Saare vallalt oma kogudesse poolsada eset, mis peegeldavad meie omavalitsuse lähiajalugu.

Saaremaa muuseum võttis vallalt üle 48 eset, mis on seotud nüüdseks tegevuse lõpetanud Kaarma, Kärla ja Kuressaare valla ning Kuressaare külanõukoguga. Esemete hulgas on lippe, dokumente, pitsateid, fotosid, meeneid. Muuseumi peavarahoidja Priit Kivi ütles Saarte Häälele, et esialgu lähevad esemed muuseumi hoidlasse, kuid edaspidi võiks neist kokku panna näiteks mõne suurema näituse.

Valla pakutud esemeid oli oluliselt rohkem kui need 48, mis kogusse võeti. “Valiku tegemine on alati keeruline,” tõdes peavarahoidja. “Tihtipeale on nii, et esemed on kusagil suure kasti sees. Eks me võtame mingi osa kaasa, võrdleme asju selle materjaliga, mis meil eelnevalt olemas on, ja teeme siis konteksti arvestades lõpliku valiku,” selgitas ta.

Lisaks juhuslikele annetustele tegeleb muuseum igal aastal oma kogude täiendamiseks süsteemselt mõne kindla teemaga. “Kuna sel aastal on valdade ühinemine päevakorral, siis võttis ka muuseum teema põhjalikumalt käsile,” sõnas Kivi. Ta lisas, et Lääne-Saare valla tekkimise järel on üksikuid esemeid muuseumi ka varem jõudnud, näiteks Lümanda valla lipp ja mõni suveniir.