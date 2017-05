Koduhoovist pandi pihta kuivatatud särjed

Mändjalas elav Kristi Kirss postitas Facebooki pildi räästa all kuivavatest särgedest, millest nüüdseks on alles vaid mälestus, sest kellegi pikad näpud korjasid kuivavad kalad räästa alt ära.

“Ma ei ela kuskil väga tee ääres ega midagi, kõik naabruses elavad vanainimesed olid samuti kodus. Ikkagi suutis keegi 36 särge räästa alt pihta panna!” kurtis Kristi.

Eelnenud aastatel on pikanäpumehed Kristi naabreid kimbutanud, tänavu jõudsid kalaröövlid siis ka Kristini. “Mul oli sealsamas kõrval ka kuus ratast, aga nende vastu pole keegi huvi tundnud. Ainult kalad. Veider on see, et praegu ei ole ka turiste näiteks ning naabruses ikka kõik teavad üksteist. Vastik tunne on ka, et keegi nõnda minu kodus käis,” nentis röövi ohver.

Kristi Kirss kutsub vargaid üles kasvõi mõnda kala tagastama: “Paar tükki võiks mulle tagasi tuua, panna postkasti või midagi. Saaks vähemalt mõnegi kala suvel süüa!”