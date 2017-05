Noortaluniku toetus tegi Piret Lemberist taimekasvataja

Kui lisada maaelutoetustele kamaluga töökust, sihikindlust ja eneseusku, siis võib täitsa juhtuda, et üks hakkaja noor naisterahvas suudab ka üksipäini ja tühjalt kohalt ehitada üles täiesti kobeda ettevõtte.

Just seda on viie aasta jooksul tõestanud Valjala taimekasvataja Piret Lember, kes 2012. aastal saadud 40 000 euro suuruse noortaluniku toetusega rajas aiandi, mis talle nüüd leiva lauale toob. “See oli väga hea, et ma selle toetuse sain,” räägib Kuiste külas kaks kasvuhoonet püsti pannud naine. “Ma isegi ei kujuta ette, mis ma teeksin, siin pole ju kuskile tööle ka minna.”

Ettevõtte pinnalhoidmiseks tuleb Kuiste aiandis teha ka südaööni kestvaid tööpäevi ja mitte heituda, vaid tunda pigem rõõmu, et on, mille pärast vaeva näha. Masendust Piret endale üldse ligi ei lase. “Mõtlen pigem nii, et kuidagi saab ikka hakkama,” lausub ta. Midagi väga hullu pole õnneks ka juhtunud, vaid ükskord suure vihmasajuga tungis vesi hommikuks kasvuhoonesse ja mõned sordid tuli maha kanda. “Käega ei tohi lüüa, tuleb edasi mõelda, mis saab.”

Praegu on Pireti ettevõttel Taimemaailm OÜ käsil toetusega võetud kohustusteperioodi viimane kondiproov ehk 32 000 euro suuruse aastase müügitulu saavutamine (80% toetuse suurusest). “Pean saama käibeks 38 000 ja sellest maksudeks ära maksma 6000,” räägib Piret Lember, kelle hinnangul on nõue iseenesest väga koormav. “Aga ma teen selle ära, pean saama.”

Viis aastat tagasi noortaluniku toetust taotledes Piret tulevasele kohustusele väga ei mõelnud, õieti küll ei osanud selle pärast pabistada. “Olen natuke hull­julge, aga kui ma juba midagi ette võtan, siis ma tean, et saan selle tehtud ka.”

Täidab vaid ostja soove



Pireti sõnul poleks 32 000-eurose käibe saavutamine veel möödunud aastal võimalik olnud, kuigi müük on aasta-aastalt suurenenud. Nüüd on ta selleks aga valmis: nii taimi, mida pakkuda, kui ka potentsiaalseid kliente on aina juurde tulnud. Isegi kui on näha, et läbimüük päris nõutud numbrini ei jõua, on Piret valmis pigem osa toetusest tagasi maksma, kui oma taimi müüginumbri parandamiseks poolmuidu ära andma.

Pireti sõnul ei ole ta taimekasvatuses suunanäitaja ega eelistuste kujundaja, vaid järgib sortimendi kokkupanekul eranditult ostjate soove. “Ma ei taha kellelegi midagi pähe määrida, sest pealetükkivus võib tüütuks muutuda,” sõnab taimekasvataja. Inimesed teavad ise väga hästi, mida nad tahavad, ja osa taimi on Piret välja praakinud just nõudluse puudumise tõttu.

Igal aastal lisandub Taimemaailma kasvuhoonesse uusi taimi, nii on tomatitaimede sortiment on kasvanud 26 sordilt 45 sordini. Tomatitaimed moodustavad aiandi taimemüügist kõige suurema osa. “Võtan uusi sorte vastavalt sellele, mida inimesed küsivad,” kordab Piret oma põhimõtte uuesti üle. Tomatit kui köögivilja on Piretil kasvuhoones 16 sorti. Taimemaailma tomatid kasvavad n-ö mullatoidul, mistõttu need valmivad vaid selle lühikese ajavahemiku jooksul, mil see köögivili Eestis tavapäraselt saaki annab. Müügiks jagub tomateid paari tonni jagu.

Kui mitte arvestada loetud laadapäevi, siis leiab ostja suurema osa aiandi toodangust Kuistes kohapeal.

Uus müügihooaeg



Alanud kevadel võttis hooaeg tuurid üles möödunud nädalavahetusel, kui Piret tegi kaupa 15–20 taimehuvilisega. Kuivõrd jahedaga keegi midagi eriti ei istuta, on asisemad müügipäevad loodetavasti veel ees. Kui hooaeg aga ükskord paisu tagant valla pääseb, siis kestab see ühe valuga jaanipäevani. Edasi tuleb paus, mis kestab aiandi oma köögiviljade valmimiseni. Tomatile lisaks kasvavad Piretil ka kurgid ja paprikad ning avamaa kurk põllu peal.

Ettekasvatuskasvuhoones on Piretil lisaks tomatitaimedele ka lilled ja köögiviljataimed: paprika, kurk, kõrvits, suvikõrvits, arbuus, melon, kapsa- ja maitsetaimed. “Inimesed tahavad erinevate asjadega katsetada,” räägib Piret. “Ise sain eelmisel aastal ainult ühe arbuusi, järelikult vajab veel harjutamist.”

Et olla taimehuvilistele teejuhiks ja südikale ettevõtjale toeks, annab Saarte Hääl Piret Lemberi kasvuhoonesse sõitmiseks väikse juhtnööri. Valjala asulas tuleb edasisõitmiseks keerata Laimjala poole ehk siis sõita mööda kauplusest ja rahvamajast ning kui siis ühe hooga otse mööda mustkattega teed edasi põrutada, tuleb umbes 7 km pärast vastu Kuiste külale viitav silt. Aiand asub suurest teest sildi näidatud suunas minnes vaid mõnesaja meetri kaugusel. Kontakti saab Piretiga telefoninumbril 55 955 055.

Sel aastal on Taimemaailm oma toodanguga ka mitmel laadal: 13. mail Saklas, 14. mail Orissaares, 20. mail Muhus ja Kõljalas ning 21. mail Leisis. Mõni müügipäev pole välistatud ka Kuressaare turul, kus aga läbimüük kipub viimasel ajal kõigil väga sant olema.

“Inimesi seal napib – tomateid ja kurke sai müüa üksnes pensionipäevadel, muidu teenid vaid bensiiniraha tagasi,” nendib Piret.