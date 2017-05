Saare maakonna aasta ema on Sirje Paakspuu

Naiskodukaitse Saaremaa ringkond koostöös Kadi raadio ja ajalehega Saarte Hääl kuulutasid eile välja juba üheteistkümnenda Saare maakonna aasta ema, kelleks on Kasti lahe ääres elav nelja lapse ema Sirje Paakspuu.

Oma sõnade kohaselt “import-toode” Sirje Paakspuu tuli aastaid tagasi Saaremaale Vastseliina-mailt. Kanda kinnitas Sirje Saaremaal tänu abikaasale ja oma laste isale Otile, kes võlus noore mandrilt Kaarma kolhoosi sügistöid tegema tulnud neiu ära kartulipõllul.

Saaremaa ühisgümnaasiumi väikeklassiõpetajal Sirje Paakspuul on klassis kolm vahvat poissi, kellega mässamist ta armastab, olgugi et see on teinekord paras ettevõtmine. Päris omasid lapsi on tal neli: Reet, Priit, Otto-Endel ja Karl-Madis.

Eilsel pidulikul tunnustusüritusel Kuressaare linnuse kapiitlisaalis oli õnnesoovijaid ohtralt ja peregi kenasti koos. “Emadus on midagi, mida ükski mees ei hooma, samas on just emad need, kes on meist teinud sellised mehed või naised, nagu me täna oleme,” tõdes Saarte Hääle vastutav väljaandja ja Kadi raadio tegevdirektor Gunnar Siiner piduliku päeva puhul. “Soovin nii tänavusele aasta emale, kui ka kõigile teistele emadele, et nende peres oleks rohkem neid päevi, mil kogu pere saab ennast õnnelikuna tunda.”

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr ütles, et valik ei tulnud tänavu üldse lihtsalt, kuna kandidaate oli üllatavalt palju. “Me ei osanud arvata, et seoses meedias ilmunud sõnavõttudega Eesti aasta ema valimiste aadressil, tuleb kandidaate ühtekokku isegi 17,” tähendas Kirr. “Minu teada ei ole kandidaate kunagi varem nii palju olnud.”

Seega oli väärilisi emasid, kelle hulgast valida, omajagu. “Tohutu positiivsus, suur töö lastega, ühiskondlik ja isiklik eeskuju said Sirje puhul määravaks,” põhjendas Kirr. “Õpetajaamet on juba selline, et pole ainult oma lapsed, vaid ka kõikide teiste lapsed.”

Muusikalise poole eest hoolitsesid eilsel pidulikul sündmusel lauluselts Lyra, väike viiuldaja Lisette Lemba, kontsertmeister Malle Veske ja naiskodukaitsjate ansambel.

11 AASTA EMA



Kui tänavune, järjekorras 11. Saare maakonna aasta ema on Sirje Paakspuu, siis mullu pälvis sama tiitli kümne lapse ema, sõrulane Koidu Heinmaa.

Esimene Saaremaa aasta ema oli aga Monica Kallas (2007), talle järgnes Liili Ader (2008) ning neile omakorda üksteise järel Marit Tarkin (2009), Anu Rannama (2010), Tiina Rüütel (2011), Lia Hanso (2012), Lidia Lõbus (2013), Helgi Tammur (2014) ja Marve Koppel (2015).