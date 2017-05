Lennukipildistaja Martin

Kui keegi satub Kuressaarde lendama mõne teise lennukiga, kui seda on tavaline liinilennuk, võib üsna kindel olla, et Martin Reinfeldt pildistab selle üles.

Igapäevaselt COOP-is autorooli keerav Martin võtab autost seebikarbiks kutsutava automaatkaameraga kümmekond aastat tagasi tehtud paberfoto ja ütleb, et see oli üks tema esimesi lennukipilte. Haruldane on see ka seetõttu, et pildil on vesilennukid.

Mõni aasta hiljem ostis Martin endale peegelkaamera ja siis sai hobi vungi sisse. Ta arvab, et on vähem kui kümne aasta jooksul pildistanud pea 40 erinevat lennumasinat. Ega neid Kuressaares ülemäära tihti käigi.

Pole midagi eriskummalist



Tegelikult pole Martini hobis midagi eriskummalist. Inglise keeles on selle tegevuse nimi planespotting, mis tähendabki lennukivaatlust. See hobi on laialdane ning sellealaseid materjale ja suhtlusvõimalusi on internet ääreni täis. Saarlasest spotter ajab oma rida ja üheski kommuunis sõna ei võta…

