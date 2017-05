Päikseline talgupäev läks täie ette

Ilmaennustajad lubavad päikeselist laupäeva. Kuigi vanarahva tõekspidamiste kohaselt on ilma õigem õhtul kiita, on talgupäeva hommik paljulubav – päike sillerdab ja soojakraadegi on kümne piires. Talgute korraldajad on ilmataadiga kenasti kokkuleppele jõudnud.

Autorooli istudes on lehemees veidi kimbatuseski – kuhu minna? Teadagi tehakse talgutööd kõikjal maakonnas, aga ka kõige parema tahtmise juures igale poole ei jõua. Valiku tegemisel on suureks abiks talguinfo. Seal on kirjas, mida kusagil tehakse, kes on talgujuht ja isegi see, mida lõunalauale pannakse, ning mõnel pool köetakse õhtul saungi soojaks.

Oh-hoo! Sõrves Mäebe rannas alustatakse suitsusauna ehitamist. Põnev värk. Läki kaema. Talgujuhiks on Annika Ellervee, telefon taskust välja ja kõne Mäebe külavanemale.

“Tule- tule, aga oota, ma küsin talguliste käest, kas nad tahavad, et nende tööd kajastatakse,” seletab Annika. Saan juba vastuse enne Annika järgmist lauset, kui kõrvu kostab sõrulaste kooris lausutud “Jaa!”.

Kolmveerand tunni pärast peatan auto kaunis mererannas. Labidatega askeldavad mehed on ülakehad paljaks võtnud. Seekord ei kasutata labidaid kaevamiseks, vaid palkide koorimiseks.

Naised pole kehvemad

Naisedki teevad sama tööd. Üksjagu kooritud palke on päikese ja meretuulte kätte kuivama pandud.

“Jõudu tööle, talgulised!”

“Tarvis-tarvis!” vastavad töötegijad kooris.

Talgujuht Annika toimetab randa rajatud katusealuses. “Mehed heietasid, et neil peaks oma koht olema, kus koos käia. Arvati, et suitsusaun on selleks kõige sobivam. Saun on ju vanade eestlaste jaoks alati püha koht olnud. Seal sünnitati ja seal lõppes ka paljude inimeste elutee. Miks mitte pärandkultuuri esile tuua. MTÜ Mäebe Rannaselts, sõbrad ja perekonnad – kõik koos me seda siin ehitame,” selgitab naerusuine Annika…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.