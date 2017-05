Ettepanek: Muhut võiksid reklaamida puidust pätid

Suvitaja tegi Muhu vallale ettepaneku paigaldada saarele atraktsioonina suured puidust Muhu sussid, milles turistid saaksid pilte teha ja mis reklaamiksid ühtlasi Muhu saart.

“Tore oleks, kui ka Muhu saarel oleks midagi, millest turistid rõõmu võiksid tunda ning mis oleks sümboolne just Muhu saarele,” märkis pöördumises Muhu vallavalitsusele Kärt Vigla, kelle isa, teleprodutsent Ivar Vigla on pärit Muhust. Sagedasti Muhu saarel suvitava Kärt Vigla idee kohaselt võiksid kusagil atraktiivses kohas olla suured puidust pätid, milles turistid saaksid pilte teha ja mis reklaamiksid ühtlasi Muhu saart.

Kärt Vigla sõnul on mõned sedalaadi atraktsioonid välismaal saanud lausa mõnel juhul linna sümboliks. Pättide asukohana tuleks tema sõnul kõne alla kõige käidavam koht Muhu käsitööpoe ümbruskonnas, ent mõistagi sobiks ka mõni teine asukoht, kus inimestele meeldib Muhus vaba aega veeta ja suve nautida.

Kuivõrd juristina töötav Kärt Vigla tegeleb hobikorras koos õde Kristel Metsniidiga ka kaubamärgi Muhu Art all Muhu mustrite maalimisega erinevat tüüpi jalanõudele, avaldas ta vallale valmisolekut puidust pätid vastavalt Muhu mustrile koos õega ise üle maalida.

“Meie eesmärgiks ei oleks selle projekti pealt kasumi teenimine, vaid lihtsalt millegi toreda ja tähendusliku ärategemine ning kindlasti teatud määral Muhu saare kultuuri/turismi edendamine,” nentis idee autor.

Kärt Vigla sõnul on ta pärast pöördumise esitamist Muhu vallavanemaga suhelnud ning käinud välja ka idee värvida bussipaviljonides olevad toolid mustaks/pruuniks ja maalida nende peale mõni Muhu lill. “Jällegi oleks saarel veidi rohkem Muhu karakterit,” ütles Vigla Saarte Häälele.

Kuna päevakorda on kerkinud Liival asuva kaupluse ümberehitus, siis võiks kindlasti ka selle juurde rajada midagi lihtsalt mõnusat või ilusat. “Omalt poolt pakkusin, et Muhus või Liival võiks tekkida mõni mugav ja ilus istumis- või puhkamiskoht, kus külainimesed jutustada saaksid, sest teada on, et kohalikud restoranidesse tihti ei satu, – lausus Kärt Vigla. “Esimese mõttena pakkusin väikest purskkaevu, kuid kindlasti on vallal ka endal häid ideid ja plaane.”

Muhu valla arendusnõunik Annika Auväärt ütles, et vallavalitsus on ettepanekuid arutanud ja kavatseb nende juurde lähiajal uuesti tagasi tulla.