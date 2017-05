Ettevõtjaid maksude kasv ei rõõmusta

Uue koalitsiooni maksumuudatused toovad kaasa Eesti kõigi aegade kõrgeima maksukoormuse, mis ettevõtjaid ei rõõmusta.



“Järgmise nelja aasta jooksul tõuseb üldine maksukoormus iseseisvuse taastamise järel kõrgeima tasemeni,” kirjutas 12. mai Postimees. “Rahandusministeeriumi enda kinnitusel näeb nende järgmise viie aasta prognoos ette, et 2018. aastaks saavutab maksukoormus 35,8 protsendi taseme SKT-st ning pärast kerget jõnksu allapoole 2020. aastal jätkab sel tasemel ka 2021. aastal.”

“Aasta lõpus võeti vastu tulumaksuseaduse muudatused, millega kehtestati alates 2018. aastast astmeline maksuvaba miinimum, mille tulemusel langeb tööjõu maksukoormus palgaskaala alumises otsas, aga tõuseb kõrgemas otsas,” tsiteeris Postimees endist rahandusministrit, riigikogu liiget Aivar Sõerdi.

Kuidas kommenteerivad maksukoormuse tõstmist Saaremaa ettevõtjad?

Mark Muru, OÜ Alunaut juhatuse liige:

Need maksumuudatused meile küll midagi head ei too. Konkurents on eksportturgudel väga karm. Iga “piisk”, mis maksudele juurde tuleb, lööb valusalt.

Seni on kõige valusamini mõjunud see, et hoonete kütmisel pandi vedelkütusele täie rauaga aktsiis otsa. Praegu on meil oma töökoja kütmine kallim kui Soomes samasugusel ettevõttel.

Uutesse maksumuudatustesse ma väga süvenenud ei ole, sest tuleb, mis tuleb – kuhu me pääseme. Kuna meie ettevõttes madalaid palkasid ei ole, ei võida me siin midagi. Kui korralike palkade korral seda maksukoormust juurde tuleb, seda hullem. Iga inimene tahab ju ka pärast maksutõuse samasugust palka edasi saada.

Madal või kõrge – oleme praeguse maksukoormusega harjunud. Kui meie maksukoormus on praegu madalam kui Euroopas keskmiselt, siis nendel teistel maadel on ju hästi palju erandeid. Tegelikult ei ole see asi ka n-ö kallites riikides sugugi hull. Kõikvõimalikke maksuerandeid on nii palju, et lõppkokkuvõttes oleme suhteliselt ühe pulga peal. Selliseid kontraste ei paista kuskilt.

Seega see maksukoormuse tõusu uudis mulle heameelt ei tee. Ükskõik mis maksud tulevad, on ettevõtte jaoks kulu ja kergitab väljamüüdava toote või teenuse hinda. See on nagu aamen kirikus – teistmoodi see võimalik ei ole.

Ülo Kivine, AS-i Saaremaa Piimatööstus juhatuse esimees:

Kes see ikka suurenevale maksukoormusele hea pilguga vaatab. Riigi seisukohalt saan teatud otsustest isegi aru: riigil on eelarve ja tabelit tuleb täita nii, et lõppjoone all valitseks tasakaal. Samas leian, et maksude kallale on mindud kiirustades. Need maksumuudatused võiksid olla rohkem läbikalkuleeritud, aga praegu on see väga selgelt Exceli tabelil põhinev.

Kui maksutõusud oleksid pikka-pikka aega etteplaneeritud ja administreeritavad, siis tuleks sellega lihtsalt leppida. Väga paljud maksud on aga kehtestatud väga kiiresti ja ettevõtjate jaoks etteplaneerimatult. Seega mõjutab suurenev maksukoormus ettevõtjaid kindlasti. Kõik kulud, mis ettevõtjale ootamatult ja pisut planeerimatult tekivad, teevad olukorda keerulisemaks.

Keda puudutab gaasiaktsiisi tõus? Meid puudutab. Ja tööjõumaksud puudutavad ju kõiki.

Suhkrumaks, millest on palju räägitud, meid otseselt ei puuduta, aga kui toidumaksudega sellises formaadis edasi minnakse, siis on oht, et millalgi tuleb soolamaks ja võib-olla ka rasvamaks. Need puudutavad meid aga kindlasti.

Tööjõu maksukoormuse muudatus mõjutab kindlasti inimesi, kelle palk on kuni 1500 eurot. Alla seda hakkavad inimesed rohkem raha kätte saama. Kuna meie keskmine palk jääb allapoole 1500 euro, siis on kindlasti ka võitjaid.

Teisalt see raha ju võetakse kusagilt. Kui tavainimesele anname palgapäeval rohkem raha kätte, siis poodi minnes ootab teda pakendimaks. Enamik kaupluses müüdavaid tooteid on ju pakendatud.

See on huvitav – ühelt poolt teenib inimene rohkem, teiselt poolt avastab aga poodi jõudes, et tooted on kallimad, kuna on pakendimaks, suhkrumaks. Kui ta nüüd poest koju jõuab ja arvutama hakkab, mõistab ta, et kuigi ta saab rohkem palka, kulub seda varasemast rohkem.

Seega – meie majanduskeskkonnas makse ikka muudetakse, aga praegu on seda tehtud väga kiires tempos ja väga palju on ettevõtjate jaoks ootamatut.

Enn Meri, OÜ Merinvest nõukogu esimees:

Maksutõus pole ettevõtja jaoks kunagi hea. Aga kardan, et ega meil ju valida ole. Kui nüüd järele mõelda, on midagi vaja ette võtta, sest meie tervishoiusüsteem on alafinantseeritud, sinna on raha vaja. Kust seda raha teisiti võtta kui maksudega, ma ei tea.

Ma ei näe, et maksude tõstmises meie jaoks siiski nii palju negatiivset oleks. Meie jaoks on sellel suhteliselt väike mõju. Meil on ikka veel maksuvabadus, meid ei puuduta pakendiproblemaatika. Transport võib-olla läheb natuke kallimaks, aga see ei ole väga hull.

Miinimumpalka ei maksa me kellelegi, meie palgatase on kõrgem. Kui tulumaksuvaba miinimumi tõstetakse – palgad tõusevad niikuinii. Meie peame ka oma palkasid sel aastal tõstma ja arvatavasti teeme seda ka järgmisel aastal.