JUHTKIRI: Tuli tuha all (1)

Praeguse peaministri partei Keskerakond on viimastel aastatel pidanud elama pidevas purgatooriumis.

Mitmesugused skandaalid ja skandaalikesed, mis päädisid lõpuks isegi partei kõige pühama mehe Edgar Savisaare pihtide vahele võtmisega on parteiga kaasa lohisenud nagu kolisevad konservikarbid kassi sabas.

Erakonda on õnnistatud kõikvõimalike vähem või rohkem sündsate pilkenimedega ja erakonna liikmeid endid kutsutakse poliitslängis elukateks, kes talumehele uhkuseks, parteile aga solvanguks on.

Seetõttu on igati mõistetav, et opositsiooni juba igavikuhõnguliseks kiskunud nõiaringist lõpuks välja rabelenud Keskerakond püüab oma kuvandit parandada ja jätta muljet, et Edgar Savisaarega seostatava autoritaarse juhtimiskultuuri aeg on möödas. Väliselt võib nii isegi tunduda, sest partei juhtkonnas on ülekaal n-ö uuendusmeelsel tiival.

Näib aga, et sisemiselt pole muutunud midagi. Vähemasti Saaremaa piirkonnas viidatakse, et viie aasta tagused probleemid – pealinnakesksus ja kohaliku arvamusega mittearvestamine – pole kusagile kadunud.